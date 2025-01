Hanno pubblicato finalmente il concorso tanto atteso: assumono più di 230 persone | Il prestigioso Ministero apre le sue porte

Finalmente si sono decisi a pubblicare il Concorso atteso da tutti: questo Ministero apre le sue porte a più di 230 dipendenti.

La notizia è una delle più erano attese dell’ultimo periodo. La pubblicazione del Bando di questo nuovo Concorso pubblico ha infatti reso felici tantissimi cittadini, che non aspettavano altro per potersi candidare e sperare di diventare uno dei nuovi dipendenti a cui questo Ministero prestigioso spalancherà le porte al termine delle procedure di selezione.

Si tratta di uno solo dei tanti bandi previsti in questo 2025. Pensate che ci saranno diverse procedure per l’assunzione di oltre 25 mila nuovi dipendenti nella Pubblica Amministrazione. Il Governo, al termine dello scorso anno, ha firmato il Decreto e, a brevissimo, si procederà alla pubblicazione di tutti i Bandi.

In pratica, questo nuovo anno si è aperto nel migliore dei modi. Possiamo dire, senza timore di essere smentiti, che sarà ancora meglio di quello appena passato grazie alle tantissime opportunità che i cittadini in cerca di un lavoro fisso, stabile e remunerativo, potranno cogliere al volo.

In merito al Concorso Appena bandito, si tratta di ben 236 nuovi posti di lavoro all’interno di uno dei Ministeri del Governo italiano. Le opportunità sono sia per Diplomati che per Laureati. Scopriamo insieme come candidarsi e, soprattutto, quali sono i requisiti per poter produrre la domanda di partecipazione.

Il Ministero della Giustizia assume: i requisiti

È possibile trovare il bando sia sul sito del Ministero della Giustizia che sul Portale del Reclutamento della Pubblica Amministrazione. Come già accennato, ci sono posti disponibili per Laureati e Diplomati. Per i primi ce ne sono a disposizione 100, mentre per i secondi ben 136, su tutto il territorio nazionale.

Ovviamente, i requisiti generali sono comuni ad tutti i profili ricercati, e sono gli stessi per tutti i Concorsi. Ricordiamo, ad esempio, la maggiore età, l’assenza di condanne penali e di procedimenti in corso, e infine la non destituzione dal pubblico impiego. Insomma, ormai li abbiamo imparati a memoria. Vediamo quali sono i requisiti specifici e in che modo è possibile fare domanda.

Requisiti specifici per ogni profilo ricercato

Per quanto riguarda i laureati, il Ministero è alla ricerca di funzionari statistici, di funzionari informatici e di funzionari tecnico-edili. Per concorrere per uno di questi posti c’è necessità di aver conseguito la Laurea o il Diploma di Laurea nelle materie afferenti, elencate all’interno del Bando. Chi, invece, vuole concorrere per il profilo di Assistente tecnico-geometra, ovviamente, deve aver conseguito almeno un Diploma di Geometra o afferente.

La domanda va compilata, nella sua interezza, sul portale InPA. Ci sarà una sola prova scritta, superata la quale verranno valutati i titoli di istruzione secondo i criteri stabiliti nel bando. La prova sarà superata al raggiungimento di 21 punti su 30 totali. Il bando scade alle ore 23.59 del prossimo 29 gennaio.