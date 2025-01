‘Ti diamo 1300 euro se vieni a lavorare da noi’: Bando Comunale dell’ultima ora | Contratto indeterminato e tutti i benefit

Bando Comunale dell’ultima ora, mette a disposizione, contratti a tempo indeterminato e uno stipendio di 1300 euro.

Notizia dell’ultima ora con un bando comunale che mette sul piatto della bilancia un’offerta di lavoro molto interessante per tutti coloro che sono alla ricerca di un buon contratto di lavoro. L’occasione è imperdibile, anche se per alcuni vuol dire doversi spostare dalla propria città.

Il bando di concorso è partito proprio in queste ore e non si ha molto tempo a disposizione per inviare la propria candidatura. Quello che è certo è che questo bando fa in modo che il 2025 si apra come si era chiuso il 2024, senza nessuno che rimanga al palo quando si tratta di lavoro.

Il gran numero di concorsi che ogni anno vengono indetti permettono proprio a tutti di trovare la loro occupazione. Il concorso era atteso da diverso tempo e finalmente è arrivato il momento di prendervi parte.

Ecco cosa sapere a riguardo.

Il Comune indice il nuovo concorso

Il concorso pubblico mette a disposizione contratti a tempo indeterminato con part-time di 18 ore settimanale. I sei soggetti ricercati verranno inseriti all’interno dell’azienda: per poter essere selezionati, occorre essere in possesso di alcuni requisiti che si possono consultare sul bando di concorso ufficiale, come indicato anche dal sito concorsipubblici.net.

Quando si parla di concorsi pubblici, ci si riferisce a tutte quelle possibilità che vengono messe a disposizione del cittadino per entrare in alcuni enti. Occorre essere in possesso di quelli che sono i requisiti richiesti per poter iniziare subito a lavorare. Quello che smuove i concorsi è un certo ricambio generazionale che permette anche ai più giovani di giovare della possibilità di assunzione.

Cosa sapere a riguardo del concorso

Si tratta di un concorso pubblico per essere assunti come addetti al cimitero a tempo indeterminato. La domande scade il 19 gennaio, quindi le candidature devono essere inviate entro e non oltre quella data, accedendo al sito ufficiale del Comune di Cirò Marina, luogo in cui si avrà anche la propria destinazione di lavoro.

Sul sito ufficiale del Comune è possibile consultare i requisiti di cui essere in possesso per entrare nella rosa di coloro che verranno selezionati. Lo stipendio che viene concesso per un contratto part-time è di 1300 euro.