Naspi, con il nuovo anno cambia tutto: l’Inps intensifica i controlli | In questo caso la perdi in un secondo

L’Inps ha deciso di intensificare i controlli per quello che riguarda la Naspi: con il nuovo anno cambia veramente tutto e si rischia grosso.

Gli enti statali per questo 2025 hanno già anticipato stringenti controlli, che verranno effettuati sui cittadini italiani. Ovviamente saranno sotto la lente d’ingrandimento tutti coloro che beneficiano di misure economiche da parte dello Stato, per le quali sono previste corsie preferenziali di controllo.

Questa vale sia da parte dell’Agenzia delle Entrate che per l’INPS, che monitoreranno coloro che beneficiano di ammortizzatori economici come ADI, Carta Acquisti e anche la Naspi.

Quando si parla di Naspi, ci si riferisce a un’indennità di disoccupazione che viene concessa ai cittadini italiani che si trovano senza un lavoro involontariamente. La concessione del sussidio avviene a seguito di specifica richiesta da parte del cittadino, e dopo una valutazione da parte dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale.

Con le nuove disposizioni saranno molto più stringenti i controlli in merito alla presenza dei requisiti minimi per continuare a beneficiare della misura.

Gennaio 2025: ecco cosa è previsto per questo mese

Intanto l’INPS ha già indicato quelle che saranno le date per i pagamenti del mese di gennaio. La Naspi verrà pagata tra il 10 e il 15 di questo mese. La misura è in grado di offrire una continuità reddituale ai cittadini che si ritrovano senza un impiego, a seguito di un licenziamento oppure al termine di un contratto. Si prevede che slitterà al 15 il pagamento per coloro che hanno chiesto il sussidio nei giorni antecedenti.

Per verificare quelle che saranno le date del pagamento, sarà sufficiente accedere al sito dell’INPS, oppure all’applicazione ufficiale, approdare alla sezione specifica utilizzando l’identità digitale e controllare le disposizioni di pagamento. Ciò che cambia, però, sono i requisiti di cui essere in possesso al fine di riuscire a ottenere il sussidio e mantenerlo nel tempo.

Ecco cosa cambia da questo momento

Anche la Naspi potrà godere della rivalutazione annuale inflazionistica, che porterà il valore massimo a 1.562,82 euro, a differenza dei 1.550,42 euro concessi in precedenza. Occorrerà accumulare, poi, 13 settimane di lavoro prima di poter avere diritto alla Naspi, e non si potrà più beneficiare dei 30 giorni dopo i quali era possibile richiedere di nuovo il sussidio.

Si prevedono poi maggiori controlli sulle assenze ingiustificate, infatti dopo la 15esima consecutiva si perderà diritto al beneficio. Infine, per continuare a ricevere il beneficio occorrerà provvedere alla dichiarazione del proprio reddito annuo presunto per il 2025.