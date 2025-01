Autostrade, il Ministero dei Trasporti ha deciso: siamo costretti a pagare di più | Ecco quali pedaggi costeranno di più

Il Ministero dei Trasporti ormai ha deciso, e sulle autostrade saremo tutti costretti a pagare molto di più, ecco quali saranno i pedaggi più cari.

Per gli automobilisti italiani sono mesi piuttosto difficili; poco prima delle vacanze di Natale è stato introdotto il Nuovo Codice della Strada, e ora ci saranno anche gli aumenti delle autostrade. L’inflazione, infatti, colpisce duramente tutti i settori, compresa la viabilità, come se non fossero già abbastanza le spese tra il rincaro dei carburanti e quello delle polizze RC Auto.

Sono centinaia gli automobilisti che ogni giorno si mettono al volante per recarsi da una parte all’altra della nostra penisola, sia per lavoro che per semplici viaggi di piacere.

Purtroppo, però, l’inizio di questo nuovo anno porta nuovi grattacapi agli automobilisti, che dovranno fare i conti con nuove spese; viaggiare potrebbe diventare un lusso da veri nababbi.

In compenso, i rincari riguarderanno solo parte del circuito autostradale italiana, anche se è possibile che nel corso dei prossimi mesi ci siano degli adeguamenti anche per tutte le zone in cui attualmente non sono previsti.

Le novità sono state comunicate con una nota del Ministero

A comunicare le novità per l’anno 2025 ci ha pensato il Ministero dei Trasporti, con una nota grazie alla quale va a spiegare cosa succede già a partire dal 1 gennaio 2025. Per via dell’inflazione, si avrà un aumento delle tariffe su buona parte della rete autostradale italiana.

Ad essere interessati dagli aumenti saranno alcuni dei tratti autostradali molto trafficati durante l’anno, ma nonostante ciò sono comunque e moltissime le società concessionarie che non vedranno alcun ritocco delle tariffe che l’automobilista quotidianamente paga per poter circolare sulle autostrade italiane.

Quali sono le zone in cui si paga di più

2800 sono i chilometri di autostrade che sono interessate dall’aumento inflazionistico. In particolare, a salire è il costo del tratto Napoli-Pompei-Salerno, per un incremento pari all’1,677%. Non sono applicati tassi inflazionistici per quello che riguarda invece le altre 22 società concessionarie in autostrada.

Quindi quasi la metà di tutta la rete autostradale è affidata a Autostrade per l’Italia. Alcuni dei tratti sono da considerarsi tra i più cari in maniera assoluta. Secondo i dati riportati anche nella zona di Genova e della Liguria in generale, si potrebbero verificare in futuro degli aumenti che preoccupano gli automobilisti.