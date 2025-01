200 euro al mese per questi dipendenti: finalmente l’anno si apre con una bella notizia | Busta paga più pesante

Il 2025 si apre con una notizia fantastica per questi dipendenti che avranno una busta paga più consistente grazie ai 200€ in più al mese.

Finalmente, dopo mesi di attesa, il 2025 e, ovviamente, il mese di gennaio sono arrivati e portano in dote delle fantastiche novità per alcuni dipendenti che vedranno la loro busta paga gonfiarsi grazie all’aumento dello stipendio mensile di ben 200€. Come abbiamo già avuto modo di accennare, era da tanto che si stava aspettando questa notizia.

Le richieste erano pressanti dato che questa categoria di lavoratori dipendenti avrebbero voluto maggiori gratificazioni, già negli anni addietro, rispetto a quelle che sono le mansioni da loro svolte. Così, il Governo, con il Decreto Legge N° 92 del 4 luglio 2024 ha voluto dare una risposta certa, chiara a questi ultimi.

Tale Decreto, poi, è stato convertito, poco più di un mese dopo, dalla Legge N° 112 del giorno 8 agosto 2024. Il 2025 si apre, così, con questi dipendenti che possono festeggiare dato che avranno a disposizione uno stipendio mensile, su base di 13 mensilità, più ricco. Avranno, in questo modo, un potere di acquisto maggiore rispetto allo scorso anno.

Insomma, dovranno preoccuparsi un po’ meno dell’aumento dei prezzi dei beni e dei servizi dovuto all’inflazione ballerina. Quella in questione è una indennità pensata e ratificata per una categoria ben precisa di dipendenti pubblici. Scopriamo, allora, a chi spetta e potrà festeggiare.

Busta paga più ricca: 200€ in più al mese

Viviamo in un periodo in cui la crisi si è fatta sentire molto ed ancora oggi continua a far sentire la propria pressione sulle finanze di tutti i cittadini italiani. Il loro potere di acquisto, infatti, è diminuito in maniera sensibile e, per questo motivo, devono dar fondo a quelli che sono i loro risparmi custoditi sui conti correnti.

Tuttavia, ora, dopo i pensionati, può sorridere un’altra categoria di dipendenti. In particolar modo si tratta di alcuni dipendenti pubblici che stavano facendo sentire la loro voce già da un po’ di tempo. Finalmente, però, il Governo ha dato loro ascolto e da questo mese le loro buste paga saranno molto più ricche.

Aumenti di stipendio per il personale degli Istituti Penitenziari

L’aumento di stipendio in questione è stato denominato “Indennità di specificità organizzativa penitenziaria” e sarà di ben 200€ al mese per 13 mensilità. Si tratta di un riconoscimento importante nei confronti di chi opera all’interno di ambienti lavorativi molto difficili, a rischio, in cui regna sovrano il disagio.

Ebbene sì, perché ne beneficeranno tutti i dipendenti che svolgono il loro servizio sia presso gli istituti penitenziari per adulti che quelli che lo fanno negli istituti per minorenni. Il pagamento sarà effettuato direttamente da NoiPa. Scendendo nel dettaglio, i funzionari potranno godere di ben 200€ al mese, mentre gli assistenti dovranno accontentarsi di 150€ in più e gli operatori della maggiorazione di stipendio di soli 100€