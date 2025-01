Lavatrice, falla partire in quest’orario e a fine mese la bolletta sarà più leggera: in neanche 4 mesi recuperi tantissimi soldi

Prepariamoci al rincaro delle bollette adottando le strategie giuste per risparmiare: quando conviene attivare la lavatrice?

Già sui social e sui principali mass media si sta diffondendo la notizia: rincari previsti per luce e gas, nel 2025, superiori anche del 30%. Conviene pertanto attrezzarsi, e cercare, ove si può, di risparmiare il più possibile.

Vi sono diverse opzioni per spendere poco in bolletta: si può stringere i denti e utilizzare meno il gas e la luce oppure, com’è consigliabile, si possono adottare strategie intelligenti, che ci consentano di vivere senza rinunciare a niente, ma con una maggiore efficienza.

In particolare, ci occuperemo di seguito di come abbattere i consumi energetici utilizzando al meglio – in relazione agli orari – uno dei nostri elettrodomestici più diffusi: la lavatrice. Non tutti sanno infatti che, a seconda di quando la utilizziamo durante le ore del giorno, consumiamo più o meno energia elettrica.

Quanto appena scritto è però vero solo nel caso in cui il nostro contratto di fornitura preveda l’opzione multiorario, ovvero la presenza, durante i giorni della settimana, di distinte fasce di prezzo. Se invece quanto abbiamo stipulato considera solo l’opzione monorario, ovvero la presenza di un unico prezzo per tutto il giorno e per tutti i giorni della settimana, c’è ben poco da fare.

Quando attivare la lavatrice

La fascia sicuramente più costosa di tutte è quella che riguarda le ore di punta della giornata, che l’ARERA sigla come F1, e che va dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19, escluse le festività nazionali.

In un giorno lavorativo normale (dal lunedì al venerdì), pertanto, non conviene affatto attivare il nostro elettrodomestico in questi orari. Si può però optare o per la fascia successiva, la F2, che va dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23, salvo le festività nazionali, o per quella dopo ancora, la F3, dalle 23 in poi, sino alle 7 del giorno successivo.

Risparmio garantito se si avvia in questi orari

Il sabato e la domenica, poi, sostanzialmente la fascia più economica è attiva tutto il giorno. Questi pertanto sembrano essere i giorni più interessanti per risparmiare.

Ma a quanto ammonta il risparmio, se si utilizzano le fasce orarie più convenienti? Si può stimare un risparmio di ben 8 euro su 200 lavaggi, considerando un elettrodomestico di classe A da 8 kg di carico massimo, con un consumo pari a 50 kW ogni 100 cicli di lavaggio.