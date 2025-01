Cellulare, chi ha questo vecchio modello nel cassetto è ricco e non lo sa: vendilo immediatamente

Quando non c’erano gli smartphone… Scopriamo quanto valgono oggi i cellulari di una volta, buoni solo per telefonare.

Che la comunicazione a distanza sia radicalmente cambiata, oggi rispetto a solo vent’anni fa, lo si vede facilmente rapportandosi con la cosiddetta “generazione Alpha“, ossia i bambini e i ragazzi nati dopo il 2010.

Per tutti costoro uno smartphone non è affatto un cellulare che si è evoluto: si tratta realmente di tutt’altra cosa. Basta osservarli con attenzione, mentre rispondono ad una chiamata: quasi mai portano il loro dispositivo alle orecchie, come fanno tutti gli altri.

Ma gli altri fanno così, potremmo pensare, per un ricordo ancestrale: quello della buona vecchia cornetta del telefono fisso, oggetto ormai desueto e praticamente scomparso dalle nostre abitazioni. Sappiamo bene, infatti, che i telefoni d’appartamento un po’ agé, quelli col disco selettore, sono addirittura considerati capolavori di modernariato. C’è da dire, però, che anche i primi cellulari, quanto a collezionisti e cultori vintage, non scherzano.

Diffusisi praticamente ovunque e capillarmente durante la seconda metà degli anni Novanta, i cellulari di prima generazione consentivano esclusivamente di telefonare e inviare semplicissimi messaggi di testo, i cosiddetti SMS. Oggi questi dispositivi sono praticamente considerati obsoleti, ma c’è ancora qualcuno in giro disposto a pagare cifre pazzesche per accaparrarsene uno.

L’interesse per i cellulari di una volta

Il modello forse più interessante da cercare tra i vecchi cassetti di casa o in soffitta è il Nokia 8110 del 1996. Si tratta di un oggetto divenuto famosissimo grazie ad un film di grido, uscito tre anni dopo: Matrix.

E’ infatti questo modello Nokia che Neo, il protagonista, utilizza per poter uscire da Matrix e risvegliarsi sulla Nabucodonosor, l’hovercraft futuristico di Morpheus. Se lo si trovasse ancora intatto e nella propria confezione, potremmo anche pensare di venderlo guadagnandoci circa 3.000 €.

Quanto valgono i vecchi cellulari?

Ovviamente quello del Nokia 8110 è un caso limite, ma esistono comunque tante opportunità di guadagno vendendo questi vecchi dispositivi di telecomunicazione. Anche se usati, ma tenuti in buone condizioni, i telefonini degli anni Novanta possono ancora garantirci qualche centinaio di euro di entrate in più.

Chi invece volesse tentare il “colpo grosso”, dovrebbe andare alla ricerca di un modello decisamente più datato, risalente addirittura al 1973. Si tratta del Motorola DynaTac 8000x, un dispositivo di un kilo e lungo ben 33 centimetri, tra i primissimi telefonini in circolazione in assoluto. Oggi potremmo anche rivenderlo ad 8.000 €, a patto di trovare un compratore interessato.