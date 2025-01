Ottieni subito 3600 euro: servono pochissimi requisiti | Lo Stato emette il bonus e ci sono già valanghe di richieste

Lo Stato ha concesso un nuovo bonus e sono già tanti i cittadini che ne hanno fatto richiesta: pochi requisiti e ottieni ben 3600 euro.

Di Bonus, negli anni, ne sono arrivati davvero tantissimi. I Governi che si sono avvicendati sin qui hanno messo su una potentissima macchina di aiuti in favore di tutte le famiglie che si ritrovavano e si ritrovano ancora in condizioni di disagio economico. Questo, come ben sapete è stato acuito da una serie enorme di cause.

Pensiamo, innanzitutto, ad esempio, alla Pandemia di Covid 19 ed anche alle guerre, tutt’ora in corso, in Medio Oriente e tra Russia e Ucraina. Sono state le cause scatenanti del rialzo dei prezzi della componente energetica e, di conseguenza, sono aumentati i prezzi di tutti i beni e di tutti i servizi. Come se non bastasse, poi, c’é l’inflazione ballerina.

Questa è schizzata in alto e ha fatto sì che il potere di acquisto dei cittadini si sia abbassato di molto, anzi, di moltissimo. I risparmi si sono assottigliati e, per fortuna, i Governi, compreso quello attuale, hanno messo in campo enormi sforzi per far sì che questa situazione, così inasprita, potesse addolcirsi il più possibile.

Ora, poi, è arrivato un nuovo Bonus fantastico che consente di avere, direttamente sul proprio conto corrente, una bella somma di denaro. Pensate che basta soddisfare pochissimi requisiti ed il gioco è fatto. Sono già tanti i cittadini italiani che ne hanno fatto richiesta. Scopriamo di che Bonus si tratta, come fare domanda quali requisiti soddisfare.

Tanti hanno già richiesto il Bonus per ottenere 3600 euro

Il nuovo anno è appena iniziato, ma già sono tante le richieste per questo nuovo Bonus che consente di ottenere ben 3600 euro sul conto corrente. I cittadini italiani si sono letteralmente fiondati per poterne beneficiare. Tuttavia, come spesso accade in queste situazioni, per ottenerlo, bisogna soddisfare alcuni requisiti che, in questo caso specifico, sono pochissimi.

Quindi, fatte queste dovute precisazioni, bisogna dire che non tutti i cittadini ne potranno beneficiare, ma solo una fetta, seppur importante, di questi. Ora, non ci resta da capire, innanzitutto, quale sia il Bonus in questione, e, poi, quali sono i requisiti da soddisfare per ottenerlo.

Bonus Colf e Badanti 2025: tutto quello che c’é da sapere

Il Bonus in questione è il Bonus Colf e Badanti ed è diretto a tutti coloro i quali assumono dipendenti e collaboratori domestici. Si tratta di una misura legata a favorire il lavoro regolare, incentivando i datori di lavoro ad assumere con contratti regolari il loro personale. Questo Bonus, in realtà, ne racchiude ben due, e spettano a coloro che sono iscritti a Cas.Sa.Colf.

Innanzitutto c’é l’agevolazione di ben 300€ al mese per 12 mesi ed è un rimborso per tutti i datori di lavoro che non siano autosufficienti. Questa condizione, ovviamente, deve essere certificata. In più c’é un bonus di 300€ per coloro i quali si ritrovano a dover sostituire i loro collaboratori in caso di maternità. Bisogna, però, oltre, la condizione di non autosufficienza, aver versato almeno un anno di contributi. Ci sarà una commissione che verificherà tutte le richieste e un medico andrà ad accertare le effettive condizioni di non autosufficienza permanente.