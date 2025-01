Auto, quali sono i modelli più difettosi e da non comprare: i meccanici lo sanno benissimo | Lascia proprio stare

Se devi acquistare una nuova automobile, non scegliere mai questi modelli, sono i più difettosi della storia dell’automobilismo.

Moltissimi gli elementi da valutare nel momento in cui si decide di acquistare una nuova automobile. Ovviamente, l’occhio vuole la sua parte, quindi difficilmente si sceglierà una vettura che non è gradevole a livello visivo, ma questo dovrebbe essere l’ultimo degli elementi da valutare.

La motoristica e gli optional sono altre 2 delle caratteristiche su cui è impossibile soprassedere, proprio come il costo. Perché, in effetti, chiunque decida di acquistare una vettura deve calcolare la spesa massima che può affrontare senza influire sul budget familiare.

Ma considerando l’ingente somma di denaro che si spende nel momento in cui si procede con l’acquisto di un nuovo mezzo, ritrovarsi poi di sovente dal proprio meccanico è un problema non di poco conto.

Secondo uno studio sull’affidabilità delle vetture, riportato anche sa businessonline.it, ce ne sono alcune da evitare.

Le migliori del mercato

Il Tuv Report 2025 è quello che possiamo definire come uno dei più importanti studi per quello che riguarda l’affidabilità dei veicoli. Esso è in grado di offrire un risultato veramente interessante sulle automobili più affidabili del mercato, ottenuto sullo studio di 10 milioni di revisioni che sono state effettuare in Germania tra il 2023 e il 2024. Quello che si va a rilevare è il numero di guasti che i veicoli presentano durante il loro utilizzo.

Da questo studio se ne sono ottenute due classifiche molto interessanti, la prima su quelle che sono le vetture più sicure per il 2025. La Honda Jazz sembra essere l’auto più affidabile in maniera assoluta, con solo il 2,4% di difetti, a seguire i modelli Volkswagen Golf Spotsvan e Porsche 911 Carrera.

Una classifica che non è particolarmente lusinghiera

L’altra faccia della medaglia ci dice quali sono i modelli da cui si dovrebbe rimane lontani, per evitare di finire fin troppo spesso dal proprio meccanico di fiducia. Purtroppo l’auto che sembra essere la meno affidabile di tutte è la Tesla Model 3, con un tasso di difettosità pari a 14,2%, tra i veicoli di 2 o 3 anni.

Invece, sono veicoli di 8/9 anni quelli che seguono Tesla in questa classifica, ovvero: Dacia Dokker, Dacia Duster e Dacia Sandero. I difetti che maggiormente sono stati registrati sono al sistema di illuminazione, ai freni e ai pneumatici.