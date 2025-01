La scienza l’ho ha detto chiaramente: in ogni famiglia c’è un figlio preferito | Solitamente è sempre questo

Adesso a dircelo è la scienza, nessuno ci crede ma esiste veramente il figlio preferito, ecco in genere di quale si tratta.

Questo è un argomento che forse susciterà non poche discussioni all’interno delle famiglie italiane. Le dinamiche che si instaurano tra genitori e figli, infatti, sono spesso molto complesse e comunque difficili da comprendere. Ci sono dettagli che spesso si danno per scontati, ma che non lo sono affatto.

Forse però si tratta di una propensione naturale, di cui non ci se ne deve fare una colpa. Partiamo dal presupposto che ogni genitore, alla domanda “Hai un figlio preferito?“, ci risponderà che sono tutti uguali.

Certo, probabilmente si crede di riuscire a trattare o pensare ai propri figli come se fossero tutti uguali, ma è realmente così?

Secondo la scienza ogni genitore tenderebbe a favorire uno dei propri figli rispetto agli altri. Il motivo starebbe proprio in un modo di agire quasi del tutto inconscio.

Uno studio ci rivela una verità scomoda

A portare avanti uno studio specifico a riguardo ci avrebbe pensato l’Università della California, che ha pubblicato i suoi risultati nel 2005 sul Journal of Family Psychology. I risultati avrebbero evidenziato come questa realtà accomunerebbe il 65% delle famiglie. Lo studio era iniziato nel 1989, e il suo scopo doveva essere quello di comprendere quali fossero le dinamiche tra fratelli e sorelle, oltre che quelle tra loro e i genitori. Procedendo in questa maniera si voleva anche comprendere se effettivamente esista un figlio preferito, come in molti pensano.

I risultati ottenuto erano destinati a creare non poche discussioni a riguardo, poiché hanno confermato quello che è il pensiero comune di molti, anche se in tanti fanno estrema fatica ad ammetterlo. Insomma, favorire un figlio piuttosto che un altro sarebbe connaturato con l’essere umano.

Cosa ci rivela lo studio californiano

Secondo la ricerca, tanto un papà, quanto una mamma, sono portati a favorire il figlio del proprio sesso. Quindi, poco importerebbe l’ordine di nascita. Purtroppo, però, il dato inquietante che è stato rilevato è che questa tipologia di comportamento, pur non avendo effetto sull’autostima del primogenito, minava quella dei figli più piccoli.

Ovviamente, i genitori sono estremamente restii ad ammettere che esista questa propensione nei confronti di uno dei propri bambini, anche se a dirlo sarebbe proprio la scienza. Parte della personalità dell’individuo, infatti, sarà anche specchio di quello che è stato il trattamento riservato da parte del genitore.