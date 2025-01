Nuovo Codice della Strada, Salvini ammette i reali risultati ottenuti: “i dati dicono che…” | È impossibile negarlo oramai

Matteo Salvini parla dei risultati ottenuti con il nuovo Codice della Strada. Ecco cos’è accaduto in questo primo mese.

Dopo una manciata di settimane e soprattutto dopo i controlli delle feste natalizie, è il momento per Matteo Salvini di tirare le somme di quello che per lui è stato un vero e proprio figlio. Il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture ha infatti lavorato con molto impegno al nuovo Codice della Strada.

Il rischio di vedersi ritirare la patente, però, sembra essere molto più alto di quello che si poteva inizialmente pensare, soprattutto per i furbetti del volante.

I provvedimenti che verranno presi nei confronti di coloro che non seguono le regole saranno molto più severi. Si cerca, quindi, con il pugno duro di rendere le strade molto più sicure, come l’Unione Europea richiede.

Ad oggi è il momento di fare un primo bilancio, ma sembra che i risultati non siano stati dei migliori. Gli indisciplinati sono infatti stati molti più di quelli che si immaginava: probabilmente ci si aspettava degli automobilisti molto più ligi alle regole.

Una netta riduzione degli incidenti

Un risultato è stato raggiunto, e si tratta della netta riduzione degli incidenti sulle strade italiane. L’Europa intera chiedeva proprio questo, ovvero quello di tagliare nettamente il numero dei sinistri, con un occhio particolare a quelli potenzialmente mortali. Ovviamente, quello appena trascorso, dopo le festività, era forse il momento migliore per la valutazione delle statistiche. Ebbene, i numeri di questi primi giorni di Nuovo Codice della Strada, ci dicono che i morti e i feriti sulle strade si sono ridotti del 25%.

Considerando che “sono regole messe lì per salvare vite“, come ha ribadito anche Matteo Salvini, sembra che almeno questo scopo sia stato raggiunto.

I numeri ci dicono che le nuove regole funzionano

“Mi spiace per le prime patenti ritirate per chi usava il cellulare al volante, ma spero servano di segnale per salvare vite.“, ha ribadito Salvini. Con il nuovo Codice della Strada si è voluto inoltre porre l’attenzione nei confronti di coloro che guidano in stato d’ebrezza, oppure utilizzano il cellulare, comportamenti che possono letteralmente mettere in pericolo la vita di tutti.

“Per quello che riguarda il nuovo Codice della Strada, i dati dei primi 15 giorni dicono che grazie alle nuove regole sono diminuiti incidenti, feriti e morti del 25%. Sono regole messe lì per salvare vite, per me è un successo“. Questa la frase di Matteo Salvini, come riportato anche a tg24.sky.it, che decreta il successo della nuova normativa.