Whatsapp, con questo trucco geolocalizzi chi vuoi: in 3 minuti scopri la posizione esatta

Scoprire la posizione esatta di altri utenti è davvero molto semplice grazie a WhatsApp: in pochissimi minuti geolocalizzi chiunque.

WhatsApp è la piattaforma di messaggistica maggiormente utilizzata ed apprezzata dagli utenti di tutto il mondo. Pensate che sono oltre 3 miliardi i suoi fruitori abituali, che ne fanno ricorso a qualsiasi ora del giorno e della notte. Il motivo del suo successo è da identificare nei continui aggiornamenti che portano in dote sempre novità fantastiche.

Inoltre, poi, sono noti a tutti i miglioramenti delle funzionalità già esistenti e gli sforzi, fatti dagli sviluppatori, per tenere sempre alta la guardia e tutelare al meglio la privacy e la sicurezza degli utenti e dei loro dati. Insomma, gli utenti non potrebbero chiedere di più all’azienda che ne detiene la proprietà.

Di funzionalità da poter utilizzare all’interno di questa piattaforma di messaggistica ce ne sono davvero tantissime. A volte, poi, gli utenti, proprio in virtù dell’arrivo costante di aggiornamenti e novità, faticano a conoscerle tutte e si limitano ad utilizzare quelle solite. Tuttavia, dovete sapere che c’é una funzione davvero fantastica che non può rimanere segreta.

Ebbene sì, avete capito benissimo. WhatsApp permette, con un semplice trucco, e anche molto veloce da mettere in pratica, di geolocalizzare qualsiasi utente in ogni momento della giornata, che sia di notte o di giorno non fa differenza. Bastano pochissimi minuti, molto meno di tre, per conoscere la loro posizione esatta.

Geolocalizza chiunque con WhatsApp

A chi non è mai capitato di essere curioso di dove si trovi uno dei propri contatti in un preciso momento della giornata? Fino ad ora, in molti la ritenevano una pratica degna delle Intelligence mondiali. Tuttavia, grazie alla piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta è possibile, ricorrendo ad un piccolo, semplice, ma geniale trucco da conoscere assolutamente.

Grazie ad esso nessuno avrà più segreti. Potrete tenere sotto stretta osservazione una fidanzata, un marito, un partner, ma anche i vostri figli e i vostri amici. Insomma, li avrete in pugno, e non dovrete effettuare appostamenti o pedinamenti. Attenzione, però, perché si tratta pur sempre di violazione della privacy e, quindi, in questi casi, si parla di un vero e proprio reato. Fatta questa dovuta precisazione, scopriamo come fare.

In 3 minuti conosci la posizione esatta di chiunque

Come già accennato, questo trucchetto semplice va a ledere quella che è la privacy degli utenti spiati. Pertanto, vi avvisiamo che si commette reato penale, punibile per Legge. Per tale ragione, è sempre meglio concordare con le persone che si decide di geolocalizzare il ricorso a tale pratica, magari anche per tutelare la reciproca sicurezza quando si è distanti l’uno dall’altro. Ribadito tutto ciò, scopriamo come è possibile geolocalizzare uno o più utenti velocemente. Innanzitutto, vi diciamo che non è WhatsApp stessa a permetterlo, ma bisogna ricorrere ad un tool di terze parti. Parliamo di IPLogger.

Una volta entrati all’interno del suo sito, verrà generato un link da inviare al contatto da spiare e geolocalizzare. Questo va copiato ed inviato all’interno della chat. Una volta che questi lo cliccherà, voi avrete in regalo la sua posizione esatta da poter raggiungere in maniera veloce, magari per incontrare il vostro partner e fargli una sorpresa, sperando sia gradita ad entrambi. Attenzione: l’App è a pagamento!