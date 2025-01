Se a quest’età hai questa cifra in banca puoi stare sereno: la pensione non sarà affatto un problema | Scoperta cifra esatta

La pensione non sarà di certo un problema, puoi finalmente stare sereno se hai questa cifra in banca. Ecco tutta la verità.

Per molti pensare adesso alla pensione è fin troppo presto, ma sappiamo bene quanto sia importante provvedere in anticipo alla costruzione del proprio futuro.

Un piano finanziario per la vecchiaia diventa un obiettivo veramente importante, anche se con tutte le spese che si affrontano quotidianamente, pensare agli anni della terza età sembra essere quasi impossibile.

Questa è la prospettiva che rende il risparmio veramente indispensabile, ma occorre iniziare quando si è ancora molto giovani, se non si vuole perdere la serenità economica che ci si meriterebbe negli anni della pensione.

Quindi risparmiare è molto importante, ma quale cifra si dovrebbe mettere da parte per poter vivere una vecchiaia tranquilla? Ecco il segreto che in pochi conoscono.

Come pianificare risparmi adeguati in base all’età

Gli esperti hanno studiato la situazione dei pensionati e si sono posti la stessa domanda che si pongono in molti, ovvero quale somma risparmiare per non avere problemi economici. Sembra che molto dipenda dall’età che si ha quando si inizia a risparmiare.

Se si hanno 35 anni, allora si dovrebbe risparmiare un importo che equivale almeno a una volta e mezzo il reddito annuale percepito, un ottimo inizio per la pensione. Se invece si hanno 50 anni, allora i risparmi devono essere intensificati, e occorre accumulare un patrimonio che sia almeno di 3 o 6 volte il reddito annuale. Infine, a 60 anni l’ideale sarebbe un importo che va dai 5,5 alle 11 volte il reddito annuale. Un meccanismo, questo, che permetterebbe di aumentare il risparmio di anno in anno per evitare di avere delle problematiche economiche nel momento in cui si andrà in pensione. In questa maniera ci si assicura una vecchiaia serena.

La cifra magica per stare sereni in pensione

Se quindi vuoi sapere se sei sulla giusta strada, occorre riuscire a stimare quanti soldi si avranno l’anno prima di andare in pensione. Dovresti poter prelevare circa il 4% dei tuoi risparmi senza però intaccare eccessivamente i tuoi averi. Insomma, a conti fatti, se si percepisce uno stipendio annuo medio di 30 mila euro, allora il patrimonio da accumulare è di circa 730 mila euro entro i 65 anni.

Una cifra che, in effetti, potrebbe sembrare veramente grande, ma è il frutto di una pianificazione annua e costante che non dovrebbe pesare nel lungo tempo. Ma se ad oggi non hai ancora provveduto, non preoccuparti, hai ancora modo di recuperare.