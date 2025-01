Eurospin ci rimette così: il grande elettrodomestico a soli 279,99 euro | Negli altri negozio costa il doppio

Il grande elettrodomestico a poco meno di 280 euro, Eurospin ha deciso di sbaragliare la concorrenza con questa offerta.

Eurospin ancora una volta riesce a battere la concorrenza con un’offerta che mira a sbaragliare gli avversari. Se la crisi economica che ha colpito le famiglie italiane ha portato a una riduzione netta dei consumi, l’unica soluzione per avvicinare le famiglie agli acquisti di prodotti che siano al di fuori dai beni di prima necessità è abbattere i prezzi.

Ovviamente, il risparmio non si deve certo tradurre con una netta riduzione della qualità. Nonostante le possibilità economiche siano ridotte, questo non vuol dire che non si nutra il bisogno di avere prodotti che rispecchino le proprie aspettative.

E un buon rapporto qualità/prezzo lo si cerca nei prodotti alimentari, ma anche negli elettrodomestici.

Questo è il principio che guida Eurospin nelle offerte che mette a disposizione dei suoi fedelissimi.

Lo shop online di Eurospin

Da alcuni mesi Eurospin ha deciso di mettere a disposizione dei suoi clienti più affezionati suo shop online. In un mondo in cui gli acquisti sul web hanno preso buona fetta del mercato intero, non poteva Eurospin esimersi dal proporre le sue offerte proprio sul web e sul suo sito ufficiale. Questo elettrodomestico e la sua offerta ne è il più grande esempio che possiamo offrire in questo momento.

L’offerta è dedicata a tutti coloro che ancora devono concedersi il loro regalo di Natale e che in questo elettrodomestico trovano veramente l’affare del momento. Poco meno di 280 euro per un prodotto perfetto, ma che è possibile ordinare solo online, segno di quanto Eurospin punti dritto verso il suo mercato sul web. Non ci si potrebbe aspettare altro da un supermercato che mira a un continuo sviluppo.

Non lasciartela sfuggire

L’elettrodomestico di cui si parla è il più utilizzato all’interno delle case italiane, ovvero una lavatrice da 8 kg, la Daya. A carica frontale, con capacità di 8 kg, offre la possibilità di una potente centrifuga a 1400 giri al minuti. È inoltre dotato di display LCD da cui è possibile provvedere alla scelta dei programmi e al comando della lavatrice.

Motore inverter, con un gran numero di programmi, comprese anche le funzioni speciali, come quella notturna, la classe energetica è la A e le dimensioni sono 59,5x51x85 cm. Il costo è di 279,99 euro. Non perdere l’occasione: non troverai prezzi simili altrove!