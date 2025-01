Poste Italiane, se hai investito in questo buono fruttifero sei un genio: ti danno un sacco di soldi già dopo 1 anno

Se hai investito in questo buono fruttifero, sappi che sei nella giusta direzione per diventare veramente ricco, ecco di quale si tratta.

Negli ultimi mesi i buoni fruttiferi sono tornati ad essere i prodotti finanziari preferiti da tutti gli italiani. La crisi economica e l’impossibilità di risparmiare hanno infatti portato moltissimi cittadini a decide di investire anche solo piccolissime somme di denaro.

Se c’è qualcosa che proprio di recente è stato possibile imparare, è che per investire non serve essere ricchi. Il vasto mercato che ci viene proposto attualmente prevede la presenza di un gran numero di possibilità, alcune delle quali sono perfette anche per i piccolissimi investitori.

Tra i prodotti più sicuri e convenienti, anche grazie alle nuove proposte, ci sono sicuramente i buoni fruttiferi.

E tra le diverse possibilità che ci sono per gli italiani che vogliono investire, ce ne sarebbe una che anche solo dopo un anno offre un ottimo rendimento.

Perché investire nei buoni fruttiferi è ancora un’ottima scelta

I buoni fruttiferi sono ancora oggi degli ottimi prodotti di investimento, alla faccia di chi crede fermamente che siano passati di moda. Se si crede che i buoni fruttiferi siano ormai qualcosa di vecchio, ci si sbaglia di grosso: essi sono ancora oggi dei prodotti finanziari sicuri, che attirano un gran numero di italiani e quindi di risparmiatori. Diverse le tipologie che vengono messe a disposizione di coloro che vogliono investire in buoni fruttiferi; i più utilizzati sono quelli per i minori, che li ricevono spesso in regalo.

Ma se in precedenza per ottenere un guadagno dai buoni fruttiferi occorreva attendere svariati anni, ad oggi essi offrono un guadagno già a partire da pochi mesi dopo la loro emissione.

Il buono fruttifero più conveniente il assoluto

Attualmente, per tutti coloro che decidono di investire in buoni fruttiferi, la scelta migliore è il buono Premium, perfetto per i risparmi nel breve periodo. La soluzione veramente migliore, con la sua durata di appena 1 anno: è infatti uno strumento che permette di avere dei rendimenti sicuri, con un tasso annuo pari a 2,50% alla scadenza. Emesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, viene distribuito da Poste Italiane e garantito dallo Stato.

Lo si può acquistare solo in forma dematerializzata e può essere sottoscritto solamente da coloro che sono titolari di un Libretto di Risparmio Postale. La sottoscrizione può avvenire sia online che in ufficio postale.