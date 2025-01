Addio dieta, con questo metodo perdi peso senza restrizioni: io l’ho provato e ho perso 5 chili

Un semplicissimo trucco per perdere peso senza affrontare delle restrizioni, ecco come è possibile in maniera facile.

Il Natale ormai è passato e, tra i vari pranzi e le cene, potrebbe aver lasciato qualche chilo di troppo. Quindi, ora è arrivato il momento di intervenire e di rimettersi in forma. Scommettiamo infatti che c’è chi si è già messo a stecchetto con diete restrittive, che mettono a dura prova veramente chiunque.

Questo è il momento delle classiche diete fai da te, che sono più dannose che effettivamente in grado di far perdere peso in maniera efficace e salutare.

Quello che occorre è un vero e proprio cambiamento nello stile di vita, un cambio di marcia che permetta di tornare nel proprio peso forma. In fondo, pochi chili dovrebbero essere semplici da eliminare, invece spesso puà rivelarsi un’impresa molto più ardua di quello che si possa pensare.

Ma l’estate è vicina e rientrare in quei vestiti attillati è veramente l’obiettivo da porsi.

Non una dieta ma uno stile di vita

Occorre comprendere che, nel momento in cui si decide di perdere peso, o comunque di rimettersi in forma dopo un periodo di stravizi, è indispensabile non scegliere un’alimentazione con una serie di rinunce difficili da sopportare a lungo, ma un nuovo stile di vita. Quando si parla di dieta ci si riferisce a una sana e corretta alimentazione, che sia anche in grado di rispettare il fabbisogno giornaliero di calorie. Quello che veramente bisogna fare è riuscire ad adattare il proprio stile di vita adottando delle abitudini salutari.

Anche in questo caso, quello che viene proposto è un regime alimentare e non una dieta restrittiva, fatta di privazioni. Ed è la prova che si può perdere peso, anche senza doversi sottoporre a una dieta come prevede il senso stretto del termine.

Ecco in che modo ti rimetterai in forma

Si chiama Intuitive Eating, un’alimentazione intuitiva che richiede la capacità di mangiare solo quello di cui il corpo ha veramente bisogno. Perché a farci ingrassare è un consumo sproporzionato di calorie, rispetto a quelle che effettivamente si consumano. Occorre imparare ad ascoltare il proprio corpo, mangiare nella giusta quantità, scegliendo alimenti che siano di elevata qualità. Ad elaborare questa tipologia di alimentazione è stato Kim Yawitz, uno statunitense che nel 2020 ha condotto un interessante studio in cui aveva evidenziato come ben il 75% delle persone che si erano sottoposte a una dieta generica avevano sviluppato sintomi di depressione.

L’Intuitive Eating rifiuta il concetto di dieta, ma anche la scelta di alcuni cibi a discapito di altri; occorre invece soddisfare le proprie esigenze e rispettare il proprio corpo. Un metodo che sembra essere in grado di ridurre i disturbi alimentari e migliorare le abitudini alimentari, contribuendo al mantenimento del peso forma, come dimostrano gli studi.