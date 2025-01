Il prestigioso Ministero apre le porte: assumono a profusione | 800 posti liberi da subito

Assunzioni in numero elevatissimo presso questo Ministero che ha spalancato, in questo nuovo anno, le porte a ben 800 nuovi dipendenti.

Il 2025 si apre sulla scia dell’anno che lo ha preceduto, e che è terminato da pochissimi giorni. Infatti, lo scorso anno è stato importantissimo sul fronte delle selezioni e dei concorsi pubblici. Sono stati tanti, infatti, gli Enti che hanno bandito i loro concorsi. Insomma, molto cittadini si sono sistemati a vita.

Ebbene sì, avete capito benissimo. Chi è stato assunto, ha “avuto in dono” un posto di lavoro a tempo indeterminato, con uno stipendio ottimo che ha permesso loro di dire addio alla precarietà degli anni precedenti e guardare al futuro con maggiore stabilità e serenità. Altri, invece, sono in attesa delle prove d’esame da superare per essere assunti.

Infine, c’è chi non è riuscito ad essere assunto e continua a sperare in future occasioni. Per tutti questi c’è da dire che il futuro sarà davvero florido. Abbiamo visto, infatti, che, per questo nuovo anno, sono attesi numerosissimi bandi pubblici che prevedono l’assunzione di circa 20 mila nuove unità lavorative. Ci sarà l’imbarazzo della scelta

Su tutte, bisogna assolutamente menzionare un Ministero assai prestigioso che aprirà le danze proprio in questi mesi. Sono previste belle 800 nuove assunzioni. Insomma, si tratta di un maxi concorso a cui ci si potrà candidare avendo conseguito il solo Diploma di maturità. Scopriamo insieme di quale Ministero si tratta e quali sono i requisiti.

Il Ministero della Cultura assume 800 nuovo dipendenti

Uno dei primi bandi di concorso di questo nuovo anno riguarda uno dei Ministeri più prestigiosi della nostra Repubblica, il Ministero della Cultura. È previsto il reclutamento di ben 800 nuovi dipendenti, ai quali se ne aggiungeranno altri nel corso dei prossimi mesi. Per poter partecipare, bisogna produrre la domanda da compilare, come al solito, ormai, online e direttamente sul Portale InPA. Ovviamente, ci sono dei requisiti da rispettare, sia generali che specifici.

Per quanto riguarda i primi, questi sono i soliti di ogni Concorso e vanno dalla cittadinanza italiana all’assenza di condanne penali o di procedimenti giudiziari in atto. Inoltre, bisogna aver compiuto il diciottesimo anno di età, essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di residenza e non essere stati esclusi dall’elettorato attivo. Ovviamente, c’é anche la necessità di aver assolto agli obblighi di leva. Passiamo, adesso ai requisiti specifici ed alle prove previste.

Assunzioni al Ministero della Cultura: prove d’esame e requisiti di partecipazione

Per quanto riguarda questo Concorso che, come abbiamo già avuto modo di accennare, è uno dei primi del 2025, sono previste ben 3 prove. Ci sarà, infatti, una prova preselettiva, una scritta ed una orale. Le materie della prova scritta verteranno su elementi di diritto del patrimonio culturale, sul patrimonio stesso e sull’organizzazione e l’ordinamento del Ministero. Inoltre, verranno accertate le competenze dei candidati su Diritto Amministrativo, su salute e sicurezza sul lavoro.

Infine, non meno importante, saranno accertate conoscenze e competenze linguistiche ed informatiche. Si tratta quest’ultima, di una previsione sulla base di ciò che è stato richiesto durante le prove del precedente Concorso che risale ai tempi precedenti alla Pandemia di Covid. Per capire al meglio, però, le prove d’esame e i requisiti specifici da soddisfare, bisognerà attendere la pubblicazione del Bando di Concorso che arriverà nei prossimi giorni.