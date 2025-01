Questo Comune cerca immediatamente personale: il contratto è a tempo indeterminato | Scade a mezzanotte

Per chi fosse interessato: è possibile intraprendere una bella carriera nel pubblico impiego, in una delle più importanti città italiane.

Una vera opportunità, per tutti coloro che cercano un impiego stabile e ben retribuito. Ma bisogna affrettarsi, poiché le domande per partecipare alla selezione scadono fra pochissimi giorni.

Nonostante oggi sia un po’ passata di moda l’ambizione generale di lavorare nel pubblico impiego – tante sono infatti le opportunità di lavoro anche in altri settori, se pur di difficile accesso – sono sempre tanti coloro che anelano al posto fisso più tradizionale, ossia quello di impiegato nella Pubblica Amministrazione.

Se anche fra chi legge c’è qualcuno che nutre questo desiderio, è bene che si affretti a consultare i bandi di concorso di una delle più importanti città italiane, perché può trovarvi letteralmente l’occasione di lavoro della vita. Sono ben cinque i posti vacanti da coprire, tramite contratto a tempo indeterminato.

La mansione da svolgere, una volta assunti, è di tutto rispetto. Stiamo infatti parlando di figure importanti, ossia funzionari con il ruolo di istruttori direttivi dei servizi amministrativi. Anche per questo motivo lo stipendio entry level non è da considerarsi bassissimo: 23.212,35 € lordi, al netto di indennità, tredicesime ed altri emolumenti accessori previsti dal CCNL.

Dove sono previste le assunzioni

Ad emanare il Bando è un grande capoluogo di regione del Nord d’Italia, ossia il Comune di Milano. Si tratta di un ente locale di grandi dimensioni, articolato in 14 direzioni centrali, che conta ben circa 19.600 dipendenti.

Ma cosa deve fare un istruttore direttivo? Come si può leggere direttamente dal Bando, costui ha competenze tecniche tali da consentirgli di poter istruire, predisporre e redigere complessi documenti amministrativi, rendicontare e verbalizzare lavori degli organi collegiali, implementare progetti formativi, svolgere attività di ricerca, analisi e studio per elaborare analisi dei dati per le strutture a cui esso afferisce.

Quando scadono le domande

Nonostante l’elevata complessità del lavoro da svolgere, c’è però una buona notizia per tanti aspiranti: non esistono infatti restrizioni particolari all’accesso; qualsiasi tipo di laurea triennale di primo livello è sufficiente come requisito.

Bisogna però prestare molta attenzione, se si è veramente interessati a candidarsi, perché la scadenza della presentazione delle domande è decisamente a breve. Il termine ultimo per accedere al concorso, che consterà sia di una prova scritta sia di una orale, è infatti il prossimo 16 gennaio, entro le ore 12.00.