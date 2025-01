Ferie non godute, devi assolutamente farle entro questa data: un giorno di più e le perdi per sempre

Se non utilizzi i giorni di ferie non godute entro questa data, le potresti perdere in maniera definitiva e per sempre.

Le ferie sono uno dei diritti che vengono tutelati dai CCNL e i dipendenti hanno il diritto di goderne ogni anno. Nell’arco di un interno anno di lavoro, si ha generalmente diritto a 4 settimane di ferie, che vengono maturate accumulando giorni di lavoro.

In particolare, si ha diritto a godere di 2 settimane di ferie consecutive e per quello che riguarda le altre 2 settimane è possibile beneficiarne in maniera discontinua e pianificata con il datore di lavoro. Si tratta di tempo che i dipendenti possono trascorrere lontano dal luogo di lavoro al fine di dedicarsi al proprio riposo.

Godere delle ferie è veramente indispensabile per poter essere produttivi a lavoro senza accusare la stanchezza eccessiva.

Ma ci sono dei termini entro i quali occorre godere delle ferie, altrimenti se ne perde il diritto.

Leggi e ferie: ecco la disciplina da conoscere

L’art 10 del D. Lgs. 66/2003 stabilisce che ognuno dei lavoratori ha diritto a ben 4 settimane di ferie all’anno. I contratti collettivi, però, possono prevedere anche un numero di giorni di ferie maggiore, a seconda di quelli che sono gli accordi tra i datori di lavoro e i sindacati. Per coloro che invece non hanno completato l’anno di lavoro, la legge stabilisce che, in base a quelli che sono i mesi effettivi si lavoro, si procede con il calcolo dei giorni di ferie di cui si può godere. Quindi si dividono i giorni di ferie per 12 e poi si moltiplica l’importo per il numero di mesi effettivi di valore.

Nel caso in cui vi siano delle assenze, non si maturano le ferie, e i giorni si riducono in maniera proporzionale. La stessa legge prevede anche la data massima entro cui godere dei permessi retribuiti.

Entro quanto è possibile beneficiare delle ferie

Le ferie sono un diritto non alienabile, questo vuol dire che il dipendente non vi può rinunciare per alcun motivo. Per quello che riguarda le ferie che riguardano l’anno 2023 esse possono essere sfruttate entro il 30 giugno del 2025, quelle dell’anno 2024 entro il 31 dicembre dello stesso anno. Il periodo entro cui è possibile beneficiarne dipende dalla frazionabilità delle ferie; se ci si riferisce alle due settimane interrotte, allora devono essere godute entro l’anno in cui si sono maturate, entro 18 mesi per quello che riguarda le altre 2 settimane.

Per le aziende che non rispettano tali scadenze, si prevedono sanzioni che sono crescenti in proporzione al numero di dipendenti per cui non si sono concesse le ferie, fino ad arrivare a sanzioni di 5.400 euro.