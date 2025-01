Autovelox, con questo trucchetto li sgami tutti quanti: non prendi più una multa

Basta un semplice trucchetto per scovare qualsiasi autovelox su tutte le strade che si percorrono: così si puà dire addio alle multe.

Gli autovelox sono una delle casistiche maggiormente fastidiose che un automobilista può trovare sul proprio cammino. Come ben sapete, ne esistono di diverse tipologie, a partire da quelli fissi fino ad arrivare a quelli mobili. Certo, nell’ultimo periodo questi dispositivi sono stati al centro dell’attenzione per diversi motivi.

Su tutti ne ricordiamo ben due. Il primo è quello riguardante “Fleximan“, il paladino degli automobilisti che usciva di casa nottetempo per radere al suolo gli autovelox. Il secondo, invece, è quello riguardante la sentenza della Cassazione per cui tutti gli autovelox non omologati sarebbero dovuti essere rimossi, e le relative multe invalidate.

Tutti fecero un sospiro di sollievo e poterono stracciare quelle carte che erano delle vere e proprie mazzate per le finanze familiari. Ora, però, il Codice della Strada ha subito delle modifiche: le norme sono diventate maggiormente stringenti e le sanzioni molto, ma molto più dure. Parliamo sia delle sanzioni amministrative che di quelle penali.

Tornando, però, al discorso autovelox, che sono le maggiori fonti di disperazione degli automobilisti italiani, dovete sapere che c’é un trucchetto tanto semplice quanto infallibile che consente di beccarli tutti in anticipo e di evitare così le multe quando si è in strada o in autostrada. Scopriamo come fare.

Addio multe da Autovelox: basta fare così

Quando si è in auto bisogna prestare moltissima attenzione per garantire la propria incolumità, quella di tutti coloro che sono in auto e, ovviamente, di tutti i cittadini che, nello stesso momento, percorrono le stesse strade. Ad aiutare in questo compito ci sono, ovviamente, tutti i segnali stradali. Parliamo sia della segnaletica orizzontale che di quella verticale.

In particolar modo, quella verticale consente di tenere sotto controllo anche la velocità alla quale si viaggia durante un determinato tragitto. Tuttavia, ci si può distrarre e non far caso a essa e, soprattutto, ad eventuali autovelox presenti. Ecco che, però, arriva in soccorso un trucchetto semplicissimo da tenere sempre bene a mente.

Il trucco che ti aiuta a sconfiggere gli autovelox e a evitare multe stratosferiche

Per evitare qualsiasi multa e scovare anche l’autovelox più nascosto che ci sia, bisogna avvalersi della tecnologia. Ebbene sì, avete capito benissimo e, in questo caso, di aiuto sarà Google con uno dei suoi servizi maggiormente utilizzati, ma dalle funzionalità segrete per molti utenti. In realtà, sono solo alcune le funzionalità che non sono conosciute. Tra queste, c’é proprio quella che riguarda gli autovelox. Ovviamente, parliamo di Google Maps e della sua funzione di avviso degli autovelox, ma, innanzitutto, c’é da dire che questi ultimi non vengono segnalati di default dalla piattaforma.

Questo perché la nuova normativa italiana lo vieta espressamente. Tuttavia, può farlo nel rispetto dei dovuti controlli per la sicurezza stradale. Basterà integrare Google Maps con uno strumento come Tom Tom Amigo, da scaricate dal Play Store. Una volta installato, bisogna attivare la localizzazione e le indicazioni vocali. Inoltre, poi, bisognerà entrare nelle sue impostazioni ed attivare la modalità di sovrapposizione, in modo che questo strumento possa segnalare la presenza degli autovelox mentre si utilizza Google Maps.