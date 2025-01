L’Inps lo annuncia nuovamente: confermati questi soldi in più | Ti arrivano sul conto corrente con una semplice domandina

Anche per il 2025 è confermato uno dei bonus più interessanti che l’Istituto Nazionale di Previdenza mette a disposizione per i contribuenti.

Le famiglie italiane, lo si sa, stanno vivendo un momento assai difficile da un punto di vista economico: gli stipendi non crescono, mentre il costo della vita aumenta sempre di più.

In questa fase, che dura ormai da diversi anni, più o meno tutti i governi hanno tentato varie strade per poter alleviare da un punto di vista finanziario i nuclei familiari. A questo sono serviti, e servono ancora, gli innumerevoli bonus che lo Stato elargisce a chi ne ha bisogno.

A giocare un ruolo fondamentale, in tutto questo, è l’INPS, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale: è all’INPS, infatti, che fa capo praticamente la totalità delle agevolazioni messe in campo dai governi, in quanto ente preposto alle politiche di assistenza.

La logica che sta dietro ai tanti bonus è più o meno la stessa: quella di mettere in condizione le persone considerate economicamente più fragili di affrontare con maggior serenità le spese correnti, le quali altrimenti potrebbero mettere in difficoltà una buona parte dei bilanci familiari. Tra i soggetti considerati “fragili” ci sono, com’è ovvio, anche le mamme lavoratrici con figli.

Il bonus INPS confermato per il 2025

La Legge di Bilancio introdurrà, per l’ano nuovo, una versione aggiornata del bonus mamme, già introdotto per l’anno in corso. Per quanto ne sappiamo si tratterà di una somma una tantum, pari a 250 €, bonificata dal datore di lavoro alle mamme lavoratrici.

I requisiti per poter accedere al bonus sono piuttosto semplici: essere madre lavoratrice con almeno due figli, ed avere un reddito inferiore ai 40.000 €. L’agevolazione spetta fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. Dal 2027 lo stesso benefit sarà riconosciuto alle madri con almeno tre figli, sino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

A chi va il bonus INPS 2025?

A poter beneficiare del bonus saranno tutte le madri lavoratrici, autonome o dipendenti, ad esclusione di coloro che sono sottoposte a rapporti di lavoro domestico.

Nonostante, come detto, sia l’INPS ad erogare la somma, ad occuparsi di tutta la pratica burocratica è il datore di lavoro, al quale basterà semplicemente fare domanda. Una volta accolta la richiesta, i 250 € verranno prontamente bonificati sul conto corrente della madre beneficiaria.