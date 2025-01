“Ho ricevuto una chiamata e mi hanno svuotato il conto”: non rispondere mai e poi mai | Tieni a mente questo numero di telefono

Ti svuotano il conto corrente con una sola telefonata, tieni a mente questo numero di telefono se non vuoi rischiare troppo.

Durante il periodo delle feste natalizie si stanno intensificando le azioni truffaldine di coloro che agiscono contro alcuni cittadini particolarmente ingenui, che si fanno portare via veramente tutto. I truffatori agiscono come dei veri e propri esperti, mettono alla prova i cittadini con tecniche che possiamo definire sempre più sofisticate.

Nel corso di quest’anno che si sta per concludere, ma anche di quelli precedenti, sono stati moltissimi i casi di truffa che sono stati registrati dalle Forze dell’Ordine e che hanno fatto letteralmente disperare i cittadini.

Non sono pochi i moniti che arrivano da diversi canali e che predicano la massima attenzione da parte di tutti.

I metodi più utilizzati continuano ad essere le email, con dei link che rimandano a pagine in grado di rubare i dati, telefonate, SMS e a volte anche lettere contenenti QR-Code che hanno la stessa funzionalità del link. Per non parlare delle informazioni sensibili e dei dati bancari. Ma in merito alle telefonate, ci sarebbero alcuni numeri a cui si dovrebbe prestare maggiore attenzione.

Come proteggersi dalle truffe

Per riuscire a proteggersi dalle truffe sarebbe sufficiente prestare attenzione ad alcuni particolari. Spesso le mail che arrivano, anche nel caso in cui presentino il nome di un ente accreditato – come Poste Italiane o Inps – hanno degli errori grammaticali, oppure lo stesso link a cui viene richiesto di accedere presenta alcune anomalie. Gli esperti quindi, suggeriscono di controllare che vi sia la matrice HTTPS, perché spesso la “s” finale non è presente negli indirizzi dei truffatori.

Inoltre, nel caso in cui si ricevano comunicazioni dubbie dalla propria banca, è sempre possibile chiamare l’ufficio di riferimento per riuscire ad avere indicazioni precise al riguardo, riducendo così i rischi.

I numeri di cui non ci si deve mai fidare

Negli ultimi mesi hanno avuto moltissima diffusione le truffe telefoniche. Numerose le telefonate che gli utenti hanno ricevuto, in cui veniva chiesto di aggiungere il numero di WhatsApp per parlare di una possibilità veramente irripetibile. Per evitare di cadere nelle trappole, è indispensabile conoscere quelli che sono i prefissi più pericolosi.

Qualche esempio? +27 dal Sudafrica, +31 Paesi Bassi, +33 Francia, + 34 Spagna, forse la più popolare, +44 Regno Unito, +60 Malesia, +62 Indonesia, +84 Vietnam, +91 India, +92 Pakistan, +223 Mali, +254 Kenya, +351 Portogallo e +370 Lituania. Nel caso in cui dovessero arrivare delle telefonate da un numero che ha questo prefissi è meglio prestare attenzione.