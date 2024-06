Ecobonus, oltre al danno la beffa: se hai richiesto lo sconto rischi di non ricevere nemmeno un centesimo

Beffa per quello che riguarda l’ecobonus, se hai richiesto lo sconto potresti non vedere nemmeno un euro. Attenzione a quello che sta succedendo.



Il mercato delle automobili sta cambiando velocemente e questo avviene perché le stesse vetture sono state letteralmente rivoluzionate. Nonostante la grande diffidenza, chi storce il naso e chi proprio non si rassegna questo cambiamento, ormai occorre fare i conti con le auto a basse a zero emissioni.

L’Europa ha deciso che occorre abbattere l’inquinamento e questo bisogna farlo con tutti i mezzi possibili. Esattamente come intervenuta per dare guida per ciò che riguarda la ristrutturazione delle proprie abitazioni, è riuscita a imporre la sua decisione per quello che riguarda le automobili.

Il gran numero di vetture che sono presenti sulle strade italiane, mentre in dalla salute degli stessi cittadini, ovviamente noi ci stiamo riferendo all’Italia, ma questo riguarda all’Europa intera e forse buona parte del mondo. Se ridurre il numero di macchine non è possibile, si può fare in modo che essi siano meno inquinanti. Proprio da questo principio sono nato le vetture elettriche.

Salvo imprevisti dell’ultima ora, dettati anche dei cambiamenti, in seguito alle elezioni del parlamento europeo, nel 2035 le auto elettriche saranno le uniche prodotte dalle case automobilistiche. Ovviamente per incentivare il passaggio dal motore termico a quello elettrico sono stati previsti degli ecobonus per il loro acquisto. Ma nonostante ciò si rischia di non vedere nemmeno un euro per l’acquisto della propria vettura.

I fondi sono già esauriti

A dispetto di chi afferma che nessuno avrebbe comprato le auto elettriche nonostante l’ecobonus, in poche ore i fondi erano stati concessi per tale iniziativa sono andati letteralmente esauriti. Il portale per la richiesta dei fondi è andato in tilt in solo nove ore dall’apertura. Un successo che probabilmente in pochi si aspettavano, ma che purtroppo ha lasciato a bocca asciutta moltissimi papabili acquirenti.

Ovviamente non sono mancate le polemiche, con chi ha affermato che la pianificazione non era stata efficiente che non è impossibile che i fondi siano stati soliti così poche ore. Quello che viene chiesto anche dal presidente di FederAuto, e che la situazione venga analizzata in maniera seria per trovare una soluzione.

Ecco ciò che potrebbe succedere

A questo punto lo scenario possibile potrebbe essere un ricarico delle risorse, con il governo che stanzia ulteriori fondi per poter incentivare l’acquisto delle auto elettriche.

L’alternativa è quella di spostare parte dei fondi previsti per il bonus all’acquisto di altre tipologie di vetture su quelle elettriche. Si tratta di una problematica comunque dovrà essere risolta nel giro di poco tempo, per evitare di bloccare il mercato automobilistico già è in netta sofferenza.