Pensione, addio accredito se non presenti questo modulo: è essenziale | Sei ancora in tempo per rimediare

Se non presenti questo modulo rischi di perdere l’accredito della tua pensione. Sei ancora in tempo per riuscire a rimediare.

Momento caldo per i pensionati e per tutte le loro famiglie. Ogni mese sembra che non ci sia pace per i pensionati che in fondo vorrebbero godersi solo il meritato riposo dopo una vita intera passata a lavorare. Peccato che il frequente cambio delle regole in merito agli assegni pensionistici ecco che mandano tutti in confusione.

Questa volta il rischio è quello di non ricevere più il proprio assegno solo perchè non si presenta un determinato documento. Come sappiamo bene i pensionati sono sempre sotto stretto controllo dell‘INPS che di tanto in tanto procede con la richiesta di integrazioni indispensabili per comprendere quali sono le condizioni economiche in cui versano i nostri pensionati.

Giugno per molti è un mese di scadenze che risulta essere veramente impegnativo per tutti. Tra moduli da compilare e dichiarazioni a cui procedere di sicuro non è facile riuscire a tenere tutto sotto controllo.

Al momento la prossima scadenza è quella del RED. Essa è una dichiarazione reddituale che va ad aiutare l’INPS a procedere ai controlli sui pensionati. Ma vediamo di cosa si tratta nello specifico.

Il modello RED e le prestazioni ad esso collegati

Il modello RED deve essere presentato da tutti i pensionati che godono anche di prestazioni che sono connesse al reddito stesso. Esso è indispensabile per comunicare all’ente quello che sono i redditi, unendo ai propri anche quelli che sono i redditi dei coniugi e dei figli conviventi.

Numerose sono le prestazioni che vengono collegate al RED, sono quelle che vanno ad integrare il trattamento minimo. Quindi è possibile indicare le maggiorazioni sulle pensioni, nel caso in cui ci siano state, gli assegni di invalidità, trattamenti familiari, pensioni sociali, assegni sociali e somme aggiuntive come la quattordicesima.

Gli obbligati e gli esenti

Ci sono alcuni soggetti che sono obbligati alla presentazione del RED. Innanzitutto ne è obbligato che presenta la dichiarazione dei redditi e ha anche altre entrate che non sono inserite nel modello dei redditi, inoltre, chi ha solo redditi pensionistici, chi non ha obbligo di 730 e infine chi è titolare di alcuni redditi a livello previdenziale.

Invece, non hanno alcun obbligo di RED chi presenta il 730 annuale comprendendo tutti i redditi che si ricevono e chi non ha alcuna variazione reddituale da indicare. Il modello deve essere inviato o attraverso il portale ufficiale INPS o CAF e patronati.