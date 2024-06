Bambini, se vuoi allargare la famiglia assicurati di avere questa cifra nel conto in banca: tutti la sottovalutano

Se hai il desiderio di allargare la famiglia, non commettere l’errore di sottovalutare il bisogno di avere questa cifra sul conto corrente.

Lo si dice ormai da molti anni e purtroppo è dura da accettare, avere un figlio attualmente è una vera e propria spesa. Nel suo primo anno di vita un bambino ha bisogno di moltissime cose, dai vestitini, agli accessori, fino ad arrivare al latte in polvere, pannolini e pappette. Tutto questo ovviamente spaventa le famiglie italiane.

Considerando la precaria situazione economica in cui ci si trovava ormai troppo tempo, è facile pensare che ogni singola famiglia prima di decidere di fare un figlio ci debba pensare con molta attenzione. Tutto questo ovviamente è molto triste, ma purtroppo è la dura realtà con cui ci sentiamo ogni giorno.

Ad oggi fare un figlio richiedono un impegno veramente molto importante, proprio per questo motivo, spesso ci si perde ad attendere il momento giusto, si aspetta talmente tanto che poi è inevitabile che le famiglie si riducono ad avere un solo bambino. Interessante è sapere quindi quanto realmente costa un bebè nel suo primo anno di vita.

Riuscire ad avere un’idea chiara della spesa che si dovrà quindi sostenere, potrebbe aiutare le famiglie ad affrontare la genitorialitá in maniera molto più tranquilla. Dal canto suo il governo continua a parlare degli incentivi alla natalità, che sappiamo in Italia essere a livelli veramente bassissimi.

L’inflazione la nostra spada di Damocle

La verità è che purtroppo l’inflazione è la nostra più grande condanna. L’Osservatorio Nazionale Federconsumatori ogni anno profeta stilare un’indagine su quelli che sono i rincari per ogni singola categoria di prodotti il consumatore acquista più o meno abitudinariamente. Ovviamente all’interno di questa lista sono presenti anche tutti i prodotti per la prima infanzia.

Quindi ti rendo conto di tutto ciò di cui un piccolino ha bisogno, aggiungendo anche le varie feste che vanno di moda in questi ultimi anni dai baby shower fino ad arrivare ai parti gender revival arrivare alla determinazione dell’importo della spesa che affronta ogni singola famiglia in cui arriva un bambino.

Ecco l’importo che dovresti avere sul tuo conto corrente se vuoi un figlio

Secondo un’analisi accurata e dei calcoli approssimativi la spesa che una famiglia sostiene l’arrivo di un piccolo componente, dai 7500 euro fino a sfiorare i 18 mila. La spesa non indifferente, che Giustino tutte quelle famiglie decidono ad aspettare prima di fare un bambino.

Ovviamente non mancano i modi per poter risparmiare, sono molti genitori che si mettono a disposizione degli altri meno fortunati per offrire loro prodotti di seconda mano in perfette condizioni. Senza considerare poi la possibilità di decidere di ridurre le spese per party che a volte diventano veramente esagerati.