Pensione, aumenta l’importo con una semplice richiesta: lo stanno facendo tutti | Sei ancora in tempo per inviarla

Con una semplice richiesta è possibile aumentare l’importo della propria pensione, sei ancora in tempo per averla.

La pensione continua ad essere uno degli argomenti ai primi posti per quello che riguarda gli interessi dei cittadini italiani. Continuano ad essere molte le domande che ognuno si pone per quello che riguarda gli importi degli assegni pensionistici, il loro valore e la possibilità di vederli aumentare a breve.

Gli importi sono sempre troppo bassi per permettere agli italiani che vanno in pensione di vivere una vita che sia almeno dignitosa. Purtroppo ancora si cerca il modo per riuscire ad avere un corrispettivo che sia all’altezza della qualità della vita che si desidera avere anche dopo avere lasciato il lavoro.

Nel momento in cui si avvicina l’età della pensione ci si chiede quale sarà l’importo a cui si avrà diritto e se occorrerà modificare radicalmente il proprio stile di vita. L’inflazione continua a spaventare tutti e sembra non dare pace ai lavoratori quanto ai pensionati.

Per riuscire ad ottenere un assegno più elevato, quello che ci si chiede è se non ci sia la possibilità di lavorare di più per vedere l’importo crescere. Come ben sappiamo in Italia per poter andare in pensione occorre soddisfare sia il requisito dell’età che quello dei contributi. Ma cerchiamo di fare chiarezza.

Basta un solo anno di contributi in più

Per vedere aumentare la propria pensione mensile potrebbe essere sufficiente decidere di lavorare un solo anno in più. Questo è possibile pecche cresce il montante contributivo e quindi il coefficiente che viene applicato per la determinazione di quello che è l’assegno pensionistico erogato.

Dal 1 gennaio 2023 si applicano dei nuovi coefficienti che sono maggiori a seconda dell’età dei lavoratori. Se a 57 anni il coefficiente è pari a 4,27% a 71 anni sale a 6,66%. Quindi più si lavora, più si viene in qualche modo premiati per l’impegno nel proprio lavoro.

Come cambia l’assegno in questione

Quindi in buona sostanza ad incidere su quello che è l’importo dell’assegno pensionistico dipende innanzitutto dall’importo degli stipendi ricevuti nel corso degli anni in cui si ha lavorato e l’età di pensionamento. Questi sono i motivi per cui è possibile affermare che, andare in pensione qualche anno più tardi potrebbe essere molto conveniente.

Secondo alcuni calcoli, andare in pensione anche un solo anno più tardi permette di avere circa 100 euro in più al mese sulla pensione. Questo ovviamente è possibile solo nei casi in cui se ne abbia le condizioni fisiche e di salute.