Concorsone al Ministero, più di 1000 contratti a tempo indeterminato da assegnare: manca poco tempo alla scadenza

Il Mistero mette a disposizione di coloro che vorranno candidarsi al loro concorso, 1000 posti di lavoro con contratto a tempo indeterminato. Lo stipendio è da capogiro.

Questo 2024 verrà ricordato come l’anno dei concorsi. In effetti da inizio anno fino ad oggi sono già stati molti i mega concorsi che sono stati aperti per buona parte della popolazione italiana. Non c’è concorso che fino ad oggi non abbia riscosso successo in termini di candidature.

Tutto questo è dovuto a due fattori in particolare. Innanzitutto il netto cambiamento nel punto di vista di aziende e uffici. È ormai chiaro che ai cittadini occorre offrire un servizio che sia quanto più possibile preciso e puntuale. Questo ovviamente è raggiungibile solo ed esclusivamente se si forma e si inserisce del personale che sappia svolgere mansioni specifiche.

Ecco che quindi sono nate numerose figure lavorative diverse da quelle presenti fino a questo momento nell’economia italiana. Questo è stato il primo elemento ad aprire la porta a tanti cittadini alla ricerca di lavoro. Il secondo fattore determinante è stato un ricambio generazionale che molte aziende hanno dovuto affrontare.

Ecco che allora attualmente è ancora per un po’ tempo è possibile candidarsi per un nuovo maxi concorso che aprirà le porta del Ministero degli interni. La scadenza per la candidatura è a breve e le assunzioni avverranno nel corso dell’anno.

Le posizioni aperte

Le 1250 posizioni che sono state aperte e che verranno ricoperte grazie al concorso avviato saranno divise in diversi profili che cadranno tutte sotto quelli di funzionario. Alcuni in amministrazione, settore economico, statistico, informato, tecnico e linguistico.

All’interno del bando di concorso ufficiale è possibile leggere quelli che sono i requisiti richiesti per poter prendere parte al concorso. Per alcune funzioni è indispensabile essere in possesso di laurea triennale in materie economiche. Sempre sul bando anche i tempi da rispettare.

La domanda e le tempistiche

A seconda del numero di candidature che arriveranno si passerà a una prima scrematura che porterà poi alla scelta di coloro che prenderanno parte al concorso che si svolgerà in 2 fasi differenti a cui si accederà solo se in possesso dei requisiti richiesti.

Le domande per pretendere parte al mega concorso per il Ministero degli interni che porterà alla selezione di 1250 nuovi funzionari che andranno a coprire le posizioni rimaste vacanti in seguito a quelli che sono i cambiamenti generazionali degli uffici. Le candidature dovranno essere inviate sul portale inPA entro il 26 giugno e non oltre. I tempi sono brevi.