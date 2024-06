Lavoro, 1350 nuovi dipendenti da trovare entro luglio: contratto sicuro anche senza esperienza | Basta una mail

Partono le selezioni per 1350 nuove assunzioni da parte di questa azienda. Si cerca personale anche senza esperienza, per contratti stellari.

Lo sappiamo bene che proprio tu che ci stai leggendo, probabilmente sei alla ricerca di un nuovo lavoro. La buona notizia è che con l’arrivo dell’estate, generalmente, si aprono molte più possibilità, a dispetto di quello che crede. La realtà è che nei mesi più caldi dell’anno, ci sono alcune attività che nel resto dell’anno non possono essere svolte.

Sì, insomma, ci stiamo riferendo proprio ai lavori stagionali, tanto odiati da coloro che ambiscono al contratto fisso, ma altrettanto amati da chi non aspetta altro che l’arrivo di questo periodo dell’anno, per poter guadagnare un bel gruzzoletto di soldi. Non sono pochi coloro che decidono di fare un lavoro stagionale anche come secondo impiego, per poter avere un extra a fine anno.

In fondo detto tra noi, se non si è tra le persone che vogliono assolutamente partire per tutta l’estate, per quale motivo ci si dovrebbero lasciar sfuggire la possibilità di avere un lavoro ben pagato? Con un contratto certamente a termine, ma che in genere si ripete poi annualmente.

Per la gioia di tutti coloro che in questa stagione sono alla ricerca di un’occupazione, possiamo dirvi che sono iniziate le selezioni per i contratti con termine 30 settembre. Per tutti coloro che credono che questa tipologia di contratti sia solo ed esclusivamente ad appannaggio delle zone balneari, o per quello che riguarda il turismo, possiamo affermare che si sbagliano di grosso. Ecco quindi una gustosa opportunità per te che sei alla ricerca dello stipendio mensile.

L’azienda alla ricerca di personale

I contratti di cui stiamo parlando vengono proposti da Conserve Italia. 1350 i contratti a disposizione di coloro che sono alla ricerca di un lavoro. Il contatto sarà stagionale, ma ovviamente nessuno vieta all’azienda di poter assumere in maniera continuativa. Per potersi candidare alla posizione è indispensabile rispettare i requisiti richiesti dall’azienda.

In realtà in questo caso, non occorre una pregressa esperienza nel settore, è sufficiente essere maggiorenni e avere la capacità di lavorare in team e da soli. Il ruolo che si va a ricoprire è quello della manipolazione della materia prima, produzione e anche logistica.

Come inviare la candidatura

1350 posti sono stati rimessi a disposizione di coloro che sono alla ricerca di un lavoro, sono divisi in cinque siti diversi del territorio italiano. In particolare le province di interesse sono Bologna, Ferrara, Brindisi, Modena e Grosseto.

Per quello che riguarda la candidatura è possibile recarsi presso gli stabilimenti, nel caso in cui si sia residenti nelle vicinanze, oppure inviando un’e-mail selezione@ccci.it. Nell’oggetto andrà indicata “Campagna 2024”, mentre nel testo è indispensabile indicare il sito per cui ci si vuole candidare.