Smartworking, 4 lavori che puoi fare comodamente da casa: non è richiesta alcuna laurea | Incassi anche 2000 euro

Smartworking, le 4 mansioni che ti fanno guadagnare un botto. E non serve una laurea.

La notizia, lo sappiamo, è sorprendente e ti strapperà non pochi sorrisi. Molti, volendo fare la classica parte del San Tommaso della situazione, non ci vorranno credere prima di vedere i risultati. Fatto sta che ora come ora ci sono svariate professioni che possiamo svolgere senza uscire di casa e quando vogliamo.

In sostanza timbrare il cartellino non è più necessario. Basta avere a disposizione un pc e una valida connessione Internet per poter lavorare e nel contempo occuparsi della casa e della famiglia. Ed è per questo motivo che sempre più persone, non solo donne per la verità, optano per il telelavoro. E dall’altro canto ci sono anche molte aziende che lo promuovono.

Alcune mettono i loro dipendenti in questa situazione, altre solo alcuni. Oppure optano per tale modalità solo per alcuni giorni a settimana o al mese. Di certo se ora come ora lo smartworking va davvero forte, perlopiù presso i giovani, è anche perché durante i vari e passati lockdown si è stati costretti a lavorare in questa maniera.

Chiaramente non è possibile farlo per tutti i lavori. E così ne sono nati anche tanti altri che oggi sono più attivi e richiesti che mai. E ciò capita perché tutti quanti siamo diventati sempre più tecnologici. Utilizziamo poi tantissimo il Web per qualsiasi cosa e i Social sono diventati una grandissima vetrina anche a scopo professionale.

Smartworking, su quali professioni puntare per guadagnare bene

Capite dunque bene che essendo queste piattaforme, che nascono ogni giorno nell’etere, molto seguite sono anche molto appetite dalla aziende e da chi opera in vari settori, tra cui quello dello Spettacolo. Il punto è che creare sempre contenitori interessanti, i classici acchiappa like e visualizzazioni, non è facilissimo, soprattutto se non sei famoso.

E anche se lo sei, a onor del vero, non è facilissimo tenere costantemente alta l’attenzione su di te. E ciò vale anche per molte realtà commerciali. Dunque costoro tendono a chiedere un valido aiuto in tale direzione a chi ne sa più di loro e che può lui stesso creargli del materiale. Avete capito di chi stiamo parlando?

Le 4 più richieste

Del Social Media Manager che oggi è una delle professioni più richieste e pagate. Non esistono scuole e accademie per imparare il mestiere ma solo corsi online che possono dare una mano per diventare ancora più bravi. Sempre legato al vasto mondo del Web ed dei Social c’è il blogger che il più delle volte abilissimo anche come copywriter.

In ogni caso sono anch’esse due mansioni molto gettonate e la seconda è molto interessante anche per le aziende pubblicitarie che possono chiedere supporti a singoli lavoratori per una campagna. Molto quotati sono pure gli startupper che sono coloro che si occupano di ideare nuove start up così come i trader che altro non sono che operatori finanziari che lavorano online. In questo caso però bisogna avere grandi competente in Finanza ed Economia.