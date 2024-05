Colloquio, se ti chiedono di descriverti usa queste parole: fai subito colpo | Preparati a firmare il contratto nuovo

Colloquio, quando ti chiedono di descriverti opta per queste parole. Assunzione assicurata!

Ci siamo, il momento fatidico è arrivato, o quasi. Ti sei alzato dal letto stamattina nervoso e agitato. Per la verità ieri sera hai cercato di andare a dormire presto ma, alla fine, non sei riuscito a riposare un granché. Ora una bella doccia, un caffè e una valida colazione e poi sei pronto per affrontare il tuo colloquio.

Lo attendi da tempo e non ti ricordi più di quando hai affrontato il primo, ormai molti anni fa. Difatti la ditta per la quale hai lavorato per tanto tempo ha chiuso anche se sembrava una realtà solida. A quel punto ti sei dato da fare per trovare una nuova occupazione. Hai inviato il tuo curriculum a tante agenzie e svariati privati e ora hai questa importante opportunità. Giustamente te la vuoi giocare al massimo.

Oppure sei giovane e alle prime armi. Non hai mai lavorato e non sai come fare per farti assumere. In primis rilassati perché se appari troppo preoccupato, balbetti, sudi o non spiaccichi parola di certo non farai una grande impressione all’esaminatore. Ti senti pronto per quel lavoro? Hai davvero voglia di conquistarlo?

Fatti queste due domande mentre ti guardi allo specchio, fai un respiro profondo e vai al tuo incontro. In realtà potrebbe anche trattarsi di uno virtuale. Difatti, soprattutto se si parla di telelavoro, che oggi va fortissimo, i colloqui avvengono perlopiù tramite una call. Qui sei avvantaggiato per il fatto che non avendo vicino la persona che ti sta per esaminare puoi rilassarti un pochino di più.

Colloquio, cosa dire e fare se ti chiedono di descriverti

Cerca di curare il tuo look, senza risultare troppo elegante ma nemmeno trasandato. Ordine e pulizia sono doverosi anche per quanto concerne il luogo dove avvierai il video. Attento ai rumori intorno a te. Isolati con gli auricolari e se affronti la chiamata, pardon, video chiamata in casa, chiuditi nella stanza se non sei solo.

Avverti comunque gli altri inquilini o familiari del tuo impegno in maniera che non ti disturberanno. Tieni sottomano il tuo cv e preparati anzi tempo sulle caratteristiche dell’Azienda per la quale vorresti lavorare. E al momento in cui ti sarà chiesto di descriverti non cadere dal pero ma rispondi usando queste parole. Il posto a quel punto sarà tuo.

Le parole giuste

Cominciamo con il dire che non devi apparire né troppo timido né eccessivamente sfacciato ed egocentrico. Diciamo che, esattamente come la verità, sta nel mezzo il modo top per metterci in buona luce innanzi a chi non ci conosce. Prima di rispondere con voce garbata e sicura, ma non arrogante, attendiamo solo qualche istante. Mai dire che non abbiamo mai pensato a come potremmo descriverci!

Come aggettivi potremmo usarne alcuni come affidabile, paziente, comunicativo, curioso, dinamico, attento, empatico e flessibile. Chiaramente poi, in base alla mansione che potremmo andare a occupare, una caratteristica può risultare più interessante di un’altra. In ogni caso la cosa più importante è non interrompere mai l’esaminatore e ascoltarlo con grandissima attenzione.