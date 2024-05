Lavoro, stressante e sonno disturbato, risolvi ogni problema con una singola pianta: le sue proprietà ti salvano subito

Una sola pianta ti può finalmente aiutare a risolvere il problema dello stress eccessivo e del sonno disturbato, ecco di cosa si tratta.

È capitato ad ognuno di noi di vivere un periodo di forte stress. La mente sembra essere quasi annebbiata da una stanchezza che non ci permette di essere lucidi. Ci riesce difficile persino riuscire a dormire bene, riposare. Sappiamo bene quanto questo poi va ad influenzare ogni singola azione che si va a svolgere durante la giornata.

lo stesso eccessivo può derivare da molti fattori, uno di questi potrebbe essere il lavoro. In un mondo molto competitivo, ci si trova spesso a sentirsi schiacciati sotto il peso di dover essere sempre perfetti, sempre performanti. Possiamo quindi assicurarvi che ognuno di voi che ci sta leggendo ha superato un periodo difficile, qualcuno sta vivendo ancora oggi.

siamo continuamente presi da impegni che ci sovrastano. Il lavoro, la casa, la famiglia, ognuno di questi elementi può crearci delle problematiche, che possono sembrare addirittura insormontabili. Ma come sappiamo bene spesso la natura ci viene in soccorso.

Sono forse in pochi a saperlo, ma ci sono delle piante che possono essere grandi alleati per il benessere psicofisico e per riuscire ad affrontare gli impegni quotidiani, senza trovarsi vittime di ansie e stress. In particolare ce n’è una, il cui olio essenziale ha veramente degli effetti terapeutici sulla nostra mente.

Una pianta naturalmente efficace contro stress, mal di testa e ansia

Se ti senti in un periodo in cui hai bisogno di aiuto per gestire gli impegni quotidiani, sappi che l’olio di lavanda, potrebbe essere il tuo nuovo alleato. Questa pianta erbacea viene spesso applicata nel campo alimentare, cosmetico e medicinale. Tutto questo è possibile grazie alle sue qualità antisettiche. Perfetta per essere applicata in aromaterapia, aiuta a gestire l’ansia, lo stress e tutti i problemi fisici che ne derivano.

L’olio essenziale di lavanda contiene i terpeni, o quali possono intervenire in maniera antidepressiva e sedativa sugli stati d’ansia e permettono un miglior trasporto della serotonina, ormone del buon umore.

Dove trovarla e come utilizzarla

La lavanda viene spesso utilizzata all’interno degli integratori alimentari proprio grazie alla sua capacità di intervenire rilassando il corpo, migliorando il sonno e il riposo, riportando a livelli normali il tono dell’umore e intervenendo anche sulle funzioni digestive.

Numerose sono le tisane, i prodotti utilizzati in aromaterapia. L’olio essenziale di lavanda viene utilizzato anche come un vero e proprio farmaco. Completamente naturale i suoi effetti collaterali sono pressappoco pari a zero.