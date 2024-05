Annunci di lavoro su TikTok, i messaggi hanno fregato davvero tutti: questa proposta rifiutala immediatamente

Ti arrivano annunci di lavoro su TikTok e non sono pochi coloro che sono caduti nella trappola. Se ti succede rifiuta subito.

Continua ancora una volta la sagra delle truffe online. Le scrivanie di coloro che lavorano la polizia postale, sono veramente piene di denunce fatte dagli utenti, per via di una serie di attività truffaldine che vengono messe in atto sul web. Nel corso degli ultimi mesi non sono stati pochi casi registrati, ogni volta utilizzando delle metodologie diverse.

La verità è che purtroppo i truffatori cercano di intervenire su quelli che sono i punti deboli delle loro possibili vittime. In particolare si fa leva su una certa dose di ingenuità da parte di molti gli utenti del web. Purtroppo ognuno di noi ha la tendenza affidarsi di ciò che viene visto online, soprattutto quando si tratta di lavoro.

Considerando l’elevato utilizzo che si fa del web e dei dispositivi elettronici, ci viene semplice pensare che tutto ciò che arrivi da qui sia normale, che ci si possa fidare. Invece a volte può essere molto più rischioso di quello che si pensa, perché proprio l’elettronica ha offerto ai malintenzionati la possibilità di agire in maniera quasi del tutto indisturbata.

Attualmente le segnalazioni ci parlano di una truffa nuova, che arriverebbe da una delle piattaforme più utilizzate al momento, ovvero TikTok. Ecco cosa sta succedendo.

Attenzione a questo messaggio

Nelle ultime settimane alcuni utenti hanno segnalato di aver ricevuto un messaggio, che sembrerebbe arrivare da parte di TikTok, in cui viene messa a disposizione dell’utente la possibilità di lavorare proprio con la nota piattaforma social. Insomma un’offerta di lavoro in piena regola, che fa gola a tutti coloro che sognano di lavorare proprio attraverso questi canali.

Probabilmente proprio questo ha fatto in modo che numerosi utenti cadessero nella trappola. Come se non fossero sufficienti gli SMS truffaldino, sono in arrivo anche chiamate da coloro che si fingono parte del dipartimento delle risorse umane di TikTok.

Come difendersi da questa nuova truffa

nel messaggio che si riceve l’utente viene invitato a cliccare su un link e quindi di aderire all’iniziativa, grazie alla quale non solo si avrebbe la possibilità di accedere a uno stipendio giornaliero che va Dai 300 agli 800 €, ma anche un bonus di 5 euro da spendere su una piattaforma. In questo modo rimane intenzionati sono in grado di rubare i dati del malcapitato.

Si consiglia quindi di prestare attenzione a messaggi di questo genere che possono arrivare sul proprio dispositivo. Si ricorda che in alcun modo una qualsiasi società invia un link per poter avere i suoi dati, tanto più se si tratta di un lavoro per cui non ci si è affatto candidati.