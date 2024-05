Caricatore smartphone, se lo metti in questa presa rischi grosso: non potrai più muoverti | Staccalo subito

Ecco alcuni possibili rischi per quanto riguarda il caricatore del proprio smartphone.

Tra gli aspetti più delicati quando si parla di uno smartphone vi è senza ombra di dubbio quello della batteria.

Riuscire a tenere perfettamente sotto controllo la batteria di un cellulare risulta infatti essere il più delle volte estremamente complicato, e mantenere il proprio dispositivo sempre funzionante ed efficiente oltre che in piena carica è spesso tutt’altro che semplice.

Per tenere il cellulare sempre sotto carica si ricorre dunque molte volte a dispositivi di vario genere, ma questo genere di espediente rischia di provocare dei danni ai nostri dispositivi.

Si sta parlando nello specifico del caricare il proprio smartphone tramite la propria auto, un metodo che potrebbe rischiare di apportare danni o comunque svantaggi alla batteria della nostra automobile.

Caricatore smartphone: l’uso della presa accendisigari dell’auto

Una possibile soluzione per poter ricaricare il proprio smartphone consiste nella propria auto e per la precisione nella presa accendisigari. Tale metodo potrebbe però rivelarsi estremamente dannoso non solo per il proprio dispositivo mobile ma anche addirittura per la propria automobile, con il cellulare che finisce con il fare un’enorme fatica per potersi ricaricare. Il motivo di ciò consiste principalmente nella diversa potenza del supporto tra l’accendisigari e un caricabatterie di ultimissima generazione.

In caso di scarsi risultati con la presa accendisigari dell’automobile una buona alternativa potrebbe comunque essere rappresentata dalla presa USB, però anche in questo caso si rischia di dover fare i conti con la differenza del tipo di energia che viene erogata. La presa domestica assicura una velocità di molto maggiore rispetto a quella di una presa USB, e in più occorre sottolineare come la batteria dell’auto rischi in questo modo di scaricarsi a sua volta per via dello sfruttamento eccessivo che se ne fa, soprattutto nei casi in cui si abbia a che fare con un iPhone.

Ricaricare lo smartphone in auto: i possibili rischi

La scelta di ricaricare il proprio smartphone attraverso la propria automobile può dunque rivelarsi estremamente rischiosa per un diverso numero di motivi. Tale decisione mette infatti seriamente a rischio non soltanto il cellulare ma anche la stessa auto, soprattutto nei casi in cui lo smartphone venga lasciato sotto carica con la vettura spenta. I rischi sono ancora maggiori con auto più vecchie, che risultano dotate di batterie di dimensioni inferiori e la cui messa in moto può essere messa a repentaglio in caso di tempi di ricarica dello smartphone prolungati.

Per coloro che per esigenze del momento non possono proprio fare a meno di ricaricare il proprio smartphone in auto il consiglio è di agire con la massima cautela possibile e con la consapevolezza di non avere a che fare con un tipo sicuro di ricarica, sia che si tratti della presa USB che di quella accendisigari.