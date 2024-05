ChatGPT, ora guadagnarci è un gioco da ragazzi: scrivi questa frase e il tuo conto in banca ti ringrazierà

Guadagnare con ChatGPT adesso è veramente un gioco da ragazzi, ti basta digitare una semplice frase ed ecco che puoi finalmente avere il tuo denaro.

Noi ce li ricordiamo ancora gli albori di ChatGPT, il sistema di Intelligenza artificiale non ha fatto altro che creare panico e scompiglio. Numerosi i professionisti che hanno visto il loro lavoro minato da tutto questo che sembra essere in grado di prendere il posto, in tutto e per tutto, del caro essere umano.

Qualcuno si era pure abituato a tutto questo, non pochi hanno deciso di cambiare mestiere. Poi c’è anche chi ha deciso di fare buon viso a cattivo gioco. Insomma, se ChatGPT è l’avvenire, meglio mettersi al suo fianco che schierarsi contro di lei. Allora sai cosa hanno fatto alcuni? Hanno imparato ad utilizzare le sue funzionalità a loro favore.

In fondo è anche giusto pensare che non vale la pena mettersi contro a quella che potrebbe essere una fonte di sicuro guadagno. Perché in effetti, ChatGPT e l’Intelligenza Artificiale, potrebbero offrire non poche possibilità per incrementare i propri guadagna.

Questo sarà ancora più semplice grazie al nuovo chatbot che viene messo a punto da ChatGPT e che permetterebbe di supervisionare l’apprendimento, rafforzalo, interagire in modo colloquiale. In tale prospettiva sono numerosi i ruoli ricoperti che possono essere svolti in maniera migliore proprio grazie a questo sistema.

ChatGPT per creare funnel di vendita

I brand hanno imparato che è possibile utilizzare ChatGPT per andare a creare dei contenuti pubblicitari in maniera semplice e veloce, gestire i social, creare dei post, andare ad automatizzare alcune funzioni per poterle sfruttare al meglio. L’utilizzo della stessa verrebbe implementato da altre piattaforme per quello che riguarda il marketing, il commercio e molto altro ancora.

Quello che si viene a creare sono dei flussi di conversazione che possono essere utilizzati in casi molto diversi, in ognuno dei quali è possibile avere un buon guadagno.

E tu come puoi guadagnare con ChatGPT?

Ovviamente tutto questo vale per quello che riguarda le aziende, ma anche il singolo può guadagnare attraverso questa piattaforma. Essa infatti può essere utilizzata per creare dei contenuti che possono essere venduti online, come le foto, delle immagini, delle grafiche per i siti web che permettono di monetizzare un lavoro semplice, per cui sono sufficienti pochi click.

Insomma un nuovo modo di creare un guadagno, molto semplice da utilizzare e per cui non si ha bisogno di una preparazione specifica.