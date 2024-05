Multe, 170 euro se parcheggi l’auto nel cortile: commetti un’infrazione gravissima | Attento a questo dettaglio

Chi parcheggia la propria auto nel cortile può rischiare fino a 170 euro di multa.

Coloro che parcheggiano la propria auto nel cortile di casa può rischiare delle multe anche fino a 170 euro.

Sembrerebbe un’assurdità e invece è tutto assolutamente vero, con le sanzioni che possono arrivare anche e soprattutto per un dettaglio in particolare.

Il dettaglio in questione cui occorre fare estrema attenzione è nello specifico quello della targa, che dovrebbe essere sempre e comunque visibile.

A testimonianza di tutto ciò un evento specifico che è accaduto a Lignano Sabbiadoro.

Multa per auto con targa coperta: cos’è successo a Lignano Sabbiadoro

In provincia di Udine, per la precisione a Lignano Sabbiadoro, una macchina è stata multata in quanto parcheggiata con un telo protettivo su di essa che ha finito con il nascondere tra le altre cose anche la targa. Stando a quanto riferito dal Corriere del Veneto il proprietario dell’automobile in questione si sarebbe visto arrivare un verbale proprio per via della targa della vettura non visibile, anche se chi si è preoccupato di redigere il verbale ha comunque riportato in maniera corretta la targa all’interno del documento semplicemente spostando leggermente il telo protettivo che la ricopriva.

Tale vicenda non è però isolata. Stando sempre al Corriere del Veneto una cosa simile era già accaduta il 24 luglio scorso, con un automobilista multato per aver nascosto la targa della propria auto che si trovava in sosta per strada con un telo antigrandine. Queste le successive lamentele da parte del diretto interessato: “Complimenti a chi comanda questi signori e a chi dà queste disposizioni dopo un’allerta meteo regionale gialla“.

Ecco cosa stabilisce la legge

Tali sanzioni sono però purtroppo stabilite e previste anche dalla legge, nello specifico dall’articolo 102 del Codice della Strada che recita quanto segue: “Chiunque circoli con targa non chiaramente e non integralmente leggibile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 42 euro“, anche se chi provvede al pagamento entro cinque giorni dalla notifica può arrivare ad ottenere uno sconto del 30% e dunque una riduzione della sanzione a 29,40 euro. La legge fa riferimento sia all’auto in marcia che alla sosta, motivo per cui la multa può arrivare anche quando un’auto è parcheggiata in una zona di sosta a pagamento o libera.

Sempre la legge stabilisce come la sanzione sia da comminare in tutti quei casi in cui sia frapposto un oggetto tra la targa e l’osservatore, e a nulla serve il preoccuparsi di scrivere a mano il numero della targa sul telo servendosi di un pennarello indelebile. La targa deve in ogni caso essere sempre assolutamente e chiaramente leggibile.