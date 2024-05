Voli, sconto del 25% per 5milioni di italiani: l’incentivo statale non lo conosce nessuno | Lo richiedi in un attimo

Sconto del 25% a cui possono accedere più di 5 milioni di italiani grazie agli incentivi statali che purtroppo non conosce ancora nessuno.

Viaggiare ha un certo costo e sembra proprio che sia questo a bloccare moltissimi italiani con il sogno di girare il mondo. In fondo viaggiare è forse l’attività più bella che sposa fare, quella che ti offre maggiori possibilità in termini di arricchimento umano.

Fare le valigie e partire, vuol dire andare alla scoperta di quello che è un mondo totalmente diverso da quello a cui si è abituati. Perchè restare rilegati al propri luogo di nascita o quello in cui si vive, non è certo la scelta migliore che si possa fare. Si dovrebbe avere la possibilità di prendere e partire, in maniera molto semplice.

Ma purtroppo, in un periodo storico in cui, tutti i prezzi sono in aumento, di certo, non è possibile pensare che non aumentassero anche i prezzi dei biglietti aerei. Sembra che ci sia un modo per poter comprare un biglietto aereo sfruttando un bonus veramente perfetto per tutti.

Insomma, c’è un bonus grazie al quale è possibile acquistare dei biglietti aerei senza dover spendere un occhio della testa e quindi usufruire di uno sconto.

Si risparmia fino al 50%

A lanciare l’avviso è la Confconsumatori. Questa ha dichiarato che i cittadini possono beneficare di un contributo per l’acquisto dei biglietti aerei. Un’iniziativa questa che renderebbe possibile risparmiare ben il 50% delle tariffe per i voli.

Una misura di aiuto economico, che sarebbe stata adottata grazie al Decreto Dirigenziale Generale n.301 del 14 marzo 2024. Un intervento molto molto recente, pensato per rendere possibili i collegamenti aerei. Lo sconto verrà quindi applicato a tutti i biglietti acquistati dal 15 marzo fino al 31 dicembre sempre di quest’anno. Ci sono poi buone possibilità che l’intervento sia poi rinnovato.

Tutti i dettagli dell’agevolazione

L’iniziativa sarebbe stata intrapresa per quello che riguarda i voli da e per la Sicilia. Ciò che si vuole è rendere migliore la congiunzione con l’Isola italiana. Il contributo viene applicato sul costo totale dei biglietti aerei. Il 25% viene offerto ai cittadini residenti nell’isola, poi vi è un ulteriore 25% che viene riservato agli studenti, a chi ha un ISEE inferiore ai 15 mila euro e a coloro che presentano invalidità con una percentuale maggiore al 67%.

La richiesta per ottenere il rimborso occorre inviarla entro 30 giorni dalla data del volo. Numerosi i voli che possono avere accesso all’agevolazione economica.