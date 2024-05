Caro gas, con questo trucco risparmi ogni volta 200 euro: non ti costa nulla ma gli effetti li vedi subito

Se il caro gas ti mette in difficoltà, devi conoscere questo semplice trucco che ti permetterà di risparmiare ben 200 euro all’anno.

Le famiglie italiane sono alla ricerca di un modo per riuscire a risparmiare su quelle che sono le spese che influenzano il loro budget in maniera molto importante.ad essere presi di mira sono quindi le spese quelle che potremmo definire fisse, quelle che ognuno di noi deve affrontare in maniera quotidiana, o perlomeno mensile.

Ecco che quindi il desiderio di risparmio, si riflette sulla spesa alimentare, quella prodotti per l’igiene e anche su quelle fornitura di gas e luce. Per quello che riguarda l’energia elettrica se ne parla in lungo il largo, di quali possono essere gli stratagemmi per riuscire a ridurre la spesa.

Ma per quello che invece riguarda il gas? Nelle case italiane questo bene viene utilizzato per riscaldamento, per l’acqua calda, per cucinare. Ovviamente tutto dipende dalla tipologia di abitazione in cui si vive e dalle apparecchiature di cui si dispone.

Già dallo scorso anno sono stati molti i consigli sono arrivati agli italiani per il risparmio del gas. Ma ci sarebbe un’azione che in pochi fanno e che permetterebbe di risparmiare ben 200 € all’anno su questo elemento.

Le alternative al gas

Negli ultimi mesi sono stati molto italiani a valutare delle alternative per quello che riguarda il gas. Qualcuno ha deciso di installare all’interno delle proprie abitazioni dei sistemi alternativi. Per quello che riguarda il riscaldamento molto utilizzati sono i condizionatori con motori inverter, in grado di raffreddare l’ambiente in estate e riscaldarlo in inverno.

Per quello che riguarda l’acqua calda, viene utilizzata come scaldabagno elettrico che può essere sostituito con pompa di calore tecnologia moderna ed efficiente. Infine per quello che riguarda il piano cottura molto apprezzati sono quelli a induzione.

Come risparmia sul gas ben 200 euro all’anno

Per quello che riguarda il risparmio per tutti coloro che proprio non possono fare a meno del gas, ci sarebbe una pratica che pochi seguono, magari aiuterebbe a pagare esattamente quello che si consuma. Generalmente le bollette del gas vengono fatte su un consumo presunto, in base alla metratura della casa, il numero di abitanti, precedenti.

Se di mese in mese, si invia la lettura corretta del contatore, è possibile riuscire ad avere la bolletta surreale consumo. Questo permette di godere di un ottimo risparmio annuale, le stime ci dicono che la spesa per il gas di ben 200 €.