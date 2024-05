Assicurazione, azzerati tutti i risarcimenti: per colpa dell’AI non vedrai mai più un euro | Tutta colpa dei furbetti

L’AI ha fatto in modo che venissero azzerati tutti i risarcimenti. La colpa è dei furbetti che hanno deciso di applicare questo stratagemma.

Ogni automobilista sa bene che ha l’obbligo di provvedere alla stipula di un contratto RC auto per la propria vettura. Questo contratto ha il dovere di salvaguardare tanto l’automobilista, quanto tutti gli altri utenti della strada che possono essere vittime di sinistri o di danni accidentali. Se il compito primario della copertura assicurativa è quello di garantire all’automobilista di non dover risarcire di tasca propria l’altro soggetto coinvolto in un incidente stradale.

Ma questo non è l’unico compito che viene riservato alle polizze RC auto. Infatti a seconda di quelle che sono le clausole inserite all’interno del contratto, è possibile essere risarciti per una serie di eventi.

Si può decidere di inserire la polizza cristalli, nel caso in cui si rompano i vetri della vettura, furto, incendio, casco e molto altro ancora. Negli ultimi mesi anche il mercato delle polizze RC auto è cambiato, ci sono stati notevoli aumenti per quelli che sono i premi assicurativi. Sembra che sia una tendenza che abbia colpito veramente tutti.

Ma le cronache ci raccontano di assicurazioni che, non solo aumentano il prezzo del singolo contratto, ma che non paga il risarcimento.

Le frodi assicurative

Ci verrebbe quasi da dire “chi è causa del suo mal….“, l’aumento dei prezzi e l’azzeramento dei risarcimenti, sarebbero dovuti soprattutto ai comportamenti poco corretti che alcuni automobilisti metterebbero in atto per quello che riguarda le polizze assicurative. I numeri ci dicono che le frodi assicurative sarebbero aumentate del 300% solo nell’ultimo anno.

Questo aumento che sta mettendo sotto pressione il mondo assicurativo. Nell’ultimo periodo poi, ci sarebbero state delle frodi veramente importanti che hanno coinvolto l’Intelligenza Artificiale. Ancora lei che, se utilizzata nel modo sbagliato può creare non poche problematiche.

L’Intelligenza Artificiare per poter ottenere i risarcimenti

Sembra che gli automobilisti per riuscire ad ottenere un risarcimento, avrebbero finto dei sinistri e provveduto a generare falsi documenti e fotografie per riuscire ad avere il denaro dall’assicurazione. Un fenomeno questo che essendo stato scoperto, sta creando non poche problematiche nel mondo dell’automobilismo.

Le assicurazioni stanche delle frodi, starebbero pensando di implementare nuove misure di sicurezza e di rilevazione dell’utilizzo dell’AI. In questo modo sarebbe più semplice scoprire quali sono i furbetti in questione, Liverpool e Allianz sono le compagnie che hanno compiuto maggiori passi avanti in tale direzione.