Opzione Donna, con le modifiche spetta a pochissime: senza questi requisiti ti costringono a lavorare ancora

Con le recenti modifiche in pochissime potranno usufruire dell’Opzione Donna.

Novità estremamente importanti per quanto riguarda l’Opzione Donna.

Soltanto pochi giorni fa, per la precisione lo scorso 3 maggio, l’INPS ha voluto comunicare tramite la circolare n. 59 alcuni dei requisiti principali per poter ottenere l’accesso alla pensione anticipata con l’Opzione Donna 2024.

Con i cambiamenti in questione le donne che potranno usufruire di questa agevolazione potranno purtroppo essere sempre di meno.

Qui di seguito dunque tutte le novità più rilevanti per quanto riguarda l’Opzione Donna 2024.

I requisiti per l’Opzione Donna 2024

Per quanto riguarda i requisiti per l’accesso alla pensione anticipata grazie all’Opzione Donna 2024 tutte le lavoratrici interessate devono aver necessariamente maturato entro il 31 dicembre 2023 un’anzianità contributiva uguale o superiore ai 35 anni, con un’età anagrafica di un minimo di 61 anni: tale limite può però ridursi di un anno per un massimo di due anni per ogni figlio. Le età di accesso sono quindi le seguenti: 61 anni per le donne che non hanno figli; 60 anni per le donne che hanno un figlio; 59 anni per le donne che hanno due figli.

Gli altri requisiti sono invece i seguenti: soffrire di una riduzione della propria capacità di lavorare maggiore o uguale al 74%; aver svolto assistenza nel corso degli ultimi sei mesi o al proprio coniuge o anche in alternativa ad un parente di primo grado convivente che si trovi in condizioni di gravi disabilità; essere state licenziate o essere dipendenti presso imprese presso le quali sia in corso un confronto per poter gestire un’eventuale crisi aziendale.

Opzione Donna 2024: come effettuare la domanda

Come chiarito dall’INPS a poter usufruire dell’Opzione Donna 2024 sono anche le donne che sono state licenziate o che sono dipendenti presso aziende che si trovano in crisi con 59 anni di età e con alle spalle 35 anni di contributi entro il 31 dicembre del 2023, ciò senza dover prendere in considerazione il numero di figli.

Per presentare la domanda per poter ricevere l’Opzione Donna 2024 bisogna andare direttamente sul sito dell’INPS e nello specifico alla sezione Pensione anticipata opzione donna legge di bilancio 2023/2024. Alcuni dei canali attraverso cui può essere effettuata la domanda sono i seguenti: attraverso i servizi che vengono offerti dagli Istituti di Patronato; dal sito ufficiale dell’INPS cui è possibile accedere inserendo le proprie credenziali SPID (di livello 2 o superiore), CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e andando alle opzioni Pensione e Previdenza e Domanda di Pensione; effettuando una chiamata al Contact Center Integrato al numero verde 803164.