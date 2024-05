Busta paga, 1250 euro di arretrati in arrivo questo mese: ottima notizia per questa categoria di fortunati

In arrivo 1250 euro di arretrati sulla busta paga: ecco chi sono i lavoratori fortunati.

Ottime notizie per alcune specifiche categorie di lavoratori per quanto riguarda la busta paga.

Nel corso di questo mese di maggio arriveranno infatti sul cedolino ben 1250 euro di arretrati, e tra questi è compreso anche il Bonus Mamme.

Si sta parlando nello specifico di un secondo cedolino NoiPA, e ad essere direttamente interessate sono anche e soprattutto le madri che si trovano a lavorare all’interno del pubblico impiego.

Ecco di seguito tutte le informazioni più importanti per quanto riguarda il prossimo arrivo di una seconda busta paga con tutti gli arretrati.

Busta paga con gli arretrati: ecco a chi arriverà

Per le donne che sono madri e dipendenti all’interno del pubblico impiego come ad esempio coloro che lavorano come docenti o personale Ata è previsto anche il Bonus Mamme che consiste in 260 euro al mese, motivo per cui la somma complessiva può arrivare fino ad un totale di 1250 euro. Tale somma serve per la precisione a saldare tutti quei conguagli che si sono accumulati durante gli scorsi mesi a causa della decontribuzione al 100% istituita dalla Legge di Bilancio 2023.

I pagamenti degli arretrati che arriveranno in questo maggio 2024 si riferiscono nello specifico all’arco di tempo che va da gennaio a maggio, e il calcolo è stato effettuato prendendo in considerazione tutte le ritenute che sono state già versate. Con il Bonus Mamme 2024 è previsto il rimborso di tutti i contributi pensionistici per le madri con contratto a tempo indeterminato e con figli sotto i 18 anni di età fino a 250 euro al mese.

Le tempistiche per i pagamenti e il Bonus Mamme

In merito alle tempistiche dei pagamenti, per tutti gli arretrati indicati come Autorizzato Pagamento la data prevista è quella del prossimo 24 maggio. Per il 17 maggio 2024 è invece prevista una nuova emissione speciale di cedolini da parte di NoiPA, riservata nello specifico ai supplenti brevi e ai volontari dei Vigili del Fuoco, con i pagamenti che arriveranno per il 28 maggio.

Tra le novità in assoluto più importanti di questo mese di maggio per quanto riguarda i dipendenti pubblici vi è senza ombra di dubbio il Bonus Mamme, che è riservato a tutte le donne che lavorano con contratto a tempo indeterminato e che si ritrovano con almeno due figli a carico. Per tutte coloro che hanno effettuato la domanda l’importo arriverà direttamente sulla busta paga, e questo tipo di agevolazione porta ad un azzeramento dei contributi Ivs per un massimo di 3.000 euro all’anno e di conseguenza ad un importo di 250 euro al mese.