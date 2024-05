INPS, comunicazione urgente: questo strumento diventa essenziale | Senza di lui ti scorsi la pensione

Ecco lo strumento essenziale per la propria pensione. la comunicazione dell’INPS.

Per quanto riguarda la questione pensione l’INPS ha messo a disposizione un nuovo utilissimo strumento.

Si sta parlando per la precisione della nuova app dell’istituto, che prende il nome ufficiale di Inps Servizi Mobile e che consiste in un’applicazione in grado di garantire l’interazione con tanti dei servizi online che sono presenti sul sito.

L’app può essere scaricata in maniera totalmente gratuita dall’app store sia di iOS che di Android e può essere avviata attraverso l’utilizzo o meno dell’autenticazione PIN.

Ecco di seguito una panoramica su come funziona l’app dell’INPS.

L’app dell’INPS: come funziona l’autenticazione

Per quanto riguarda l’autenticazione per accedere all’app dell’INPS, questa può essere eseguita come detto o tramite il PIN o in alternativa senza PIN. In merito all’area senza codice PIN sono possibili quattro diverse tipologie di servizi: punti acquisto/riscatto voucher con la possibilità di riscuotere i buoni lavoro presso tutti i tabaccai che aderiscono a questo tipo di iniziativa; punti pagamento reti amiche, con la possibilità per gli utenti di trovare tutti gli uffici postali e i tabaccai presso cui è possibile effettuare il versamento dei contributi per i lavoratori domestici e le ricongiunzioni; il calcolo codeline F24, che consente di effettuare il calcolo del codice INPS per il versamento dei contributi da dover riportare all’interno del modello F24; votazione e prenotazione fila per i dipendenti ex-INPDAP.

Per quanto riguarda invece l’autenticazione con PIN vi è invece bisogno delle credenziali di accesso che consistono nel codice fiscale e per l’appunto nel PIN che può essere richiesto direttamente sul sito dell’INPS. Il PIN è costituito da un totale di 16 caratteri, sia lettere che cifre, e viene spedita in due parti diverse, una per posta e un’altra per sms. Non appena si sarà eseguito l’accesso con le credenziali e con il codice PIN si arriva al menù principale dell’app, che sono i seguenti quattro: estratto conto contributivo, cassetta postale, estratto contributivo datore lavoro domestico, stato pratico (ex-INPDAP).

I servizi presenti sull’app

Nell’estratto conto contributivo è presente un elenco di tutti i periodi contributivi che sono utili alla pensione e che si trovano all’interno degli archivi dell’INPS: a partire da questi periodi contributivi si viene a creare la base per il calcolo della propria pensione. La cassetta postale contiene invece tutta la corrispondenza avuta con l’INPS a partire dal 2006 fino ad arrivare ad oggi.

L’estratto contributivo datore lavoro domestico presenta l’elenco di tutti i rapporti di lavoro sia attivi che conclusi nel corso degli ultimi cinque anni insieme alle segnalazioni eventuali su possibili errori presenti o dati mancanti. Infine lo stato pratiche ex-INPDAP, che contiene al suo interno tutte le pratiche di un determinato utente insieme ai dati specifici relativi ad ogni singola pratica.