LinkedIn, in pochi lo sanno ma è una miniera d’oro: se diventi un influencer qui puoi stracciare il tuo contratto

Linkedln è per te una vera e propria miniera d’oro, da questo momento in puoi essere qui un influencer a tutti gli effetti.

Linkedln è la nova frontiera da abbattere per tutti coloro che sono alla ricerca di lavoro o che si vogliono far conoscere per lo svolgimento della loro attività. Peccato che ancora oggi sono in pochissimi ad utilizzarlo e ancora meno, coloro che ne conoscono le reali potenzialità.

La piattaforma permette di utilizzare una serie di funzionalità che permette a tutti di farsi conoscere e di proporsi alle aziende. Ma se fino a qualche anno fa, era solo un luogo in cui presentarti la propria preparazione, oggi è un vero e proprio social.

Oltre a candidarsi alle offerte di lavoro, cercare quelle che sono a disposizione del lavoratore e nel caso in cui si sia titolari di un’azienda si può decidere anche di cercare nuovo personale da inserire nell’organico. Insomma una fonte importante per quello che riguarda il lavoro di ogni utente.

Quello che in pochi sanno è che negli ultimi mesi Linkedln è diventato un vero e proprio social, dove si può diventare influencer molto più facilmente che su altre piattaforme. Se non sai come sia possibile, allora sei proprio nel posto giusto.

Come diventare influencer sulla piattaforma

Anche se negli ultimi mesi sembra che non tiri un’ottimo vento a favore degli influencer, sono molti coloro che nutrono il sogno di diventarlo. Un lavoro che offre ottime possibilità soprattutto a coloro che sanno proporsi sui social, nella maniera corretta. Ma se il mercato di Instagram, Facebook e TikTok, sembra essere saturo, molto più spazio sembra invece offrire Linkedln.

Per riuscire ad avere successo occorre innanzitutto definire quelli che sono i propri obiettivi e in base ad essi ottimizzare il profilo per poter attrarre coloro che fanno parte della propria nicchia di riferimento. Di conseguenze, si andrà a stilare una strategia di contenuti, programmando i post. Per gestire un profilo professionale, non dimenticare di attivare la modalità creatore ma soprattutto ricordarsi che creare traffico è l’unico modo che si ha a disposizione per farsi notare.

Ecco quanto potresti arrivare a guadagnare

Per poter essere considerati dei veri influencer occorre collezionare 10 mila follower, un numero tutto sommato anche ristretto, raggiungibile in maniera molto semplice, riuscendo a pubblicare dei post che creano engagement.

Contattando la piattaforma al suo indirizzo email sarà semplice conoscere le condizioni per diventare degli influencer. Il guadagno che potrai raggiungere? In realtà non possiamo darti dei numeri certi, molto dipenderà da come monetizza il proprio gruppo target.