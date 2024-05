Assunzioni, Adidas ricerca personale per una nuova apertura: candidati con questo modulo e firma il contratto

Per una nuova apertura Adidas è alla ricerca di nuovo personale, questo è il modulo che devi firmare per avere il contratto.

Nuove opportunità di lavoro bussano alle porte di tutti coloro che sono alla ricerca di una nuova occupazione. Questa volta è una multinazionale ad offrire un’ottima possibilità di lavoro a moltissimi italiani. Una notizia questa che conferma l’andamento del mercato del lavoro degli ultimi mesi.

Dopo un periodo in cui il mercato del lavoro sembrava essere completamente fermo, finalmente c’è una timida ripartenza. Forse non darà posto a tutti i disoccupati della penisola, ma a buona parte della popolazione sicuramente sì. Ci sono offerte di lavoro valide veramente per tutti.

L’offerta di lavoro che andremo a presentare di seguito è frutto della voglia di Adidas di investire sul territorio italiano. Tutti coloro che sono interessati, sono chiamati a inviare il proprio curriculum e a mostrare quella che è la loro preparazione specifica, per entrare a far parte del team di quello che resta uno dei marchi di sport più noti al mondo.

Il tutto lo si deve a 130 mila metri quadri destinati al nuovo centro logistico Adidas Campus South. Già si crede che questo diventerà un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli sportivi, centro nevralgico in grado di unire gli ordini di negozi e e-commerce di 19 paesi diversi.

Puoi lavorare con Adidas

Se lo sport e l’abbigliamento sportivo è la tua passione, allora questo è il lavoro più adatto a te. Sono 700 i posti di lavoro che Adidas mette a disposizione in quello che sarà il suo nuovo maxi polo. Ovviamente questo è il numero definitivo, previsto per le assunzioni spalmate in un certo numero di anni. Si partirà però, con 250 candidati da inserire già nel 2025.

I posti di lavoro saranno messi a disposizione dei lavoratori, anche se buona parte del lavoro di Adidas, nel suo nuovo centro logistico, potrà godere di un elevato livello di automazione. Un miglioramento pensato per dare un posto di lavoro migliore a tutti coloro che faranno parte della famiglia Adidas.

Come inviare la propria candidatura

Un’occasione da non farsi sfuggire, considerando i notevoli vantaggi che Adidas ha pensato per i suoi dipendenti. un posto di lavoro che permetterà di avere dei giorni extra di permesso parentale. Inoltre si potranno seguire dei corsi di lunga per migliorare il proprio lavoro, sfruttare le convenzioni per i viaggi e molti altri vantaggi ancora.

Chiunque volesse inviare la propria candidatura deve semplicemente rivolgersi in sede a viale Gorizia 8, a Mantova, ovvero accedere al sito ufficiale della società logistica Kuehne+Nagel.