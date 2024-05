Cellulare lento che si blocca, un virus ti ha preso in pieno: scoprilo e salva tutti i tuoi dati | Agisci in fretta

Se il tuo cellulare è lento e si blocca, forse hai preso questo virus. Adesso è il momento di scoprire come salvare tutti i dati.

Utilizziamo il cellulare in maniera quotidiana, qualcuno direbbe addirittura ossessiva. Siamo in una società veramente molto tecnologica, viviamo immersi tra mille dispositivi tutti al web in modo costante. Pensare di rimanere senza connessione è un incubo, ma lo è altrettanto, quando il cellulare è lento.

Abbiamo bisogno di velocità in ogni nostro gesto, anche nelle nostre ricerche sul web. Non ci piace assolutamente essere lenti, navigare a rilento, non avere feedback immediati. Pensate che le statistiche ci dicono che se una pagina web non riesce ad aggiornarsi in un lasso di tempo di 3 secondi, gli utenti cambiano pagina.

Insomma cosa sono 3 secondi? Quasi nulla se confrontati ai migliaia di secondi che ci sono all’interno di una giornata. Ma in fondo noi non abbiamo tempo da perdere e un cellulare che va lento, può diventare il nostro peggior nemico.

Un dispositivo mobile lento potrebbe esserlo perchè si potrebbe aver preso un virus. Questi dispettosi del mondo web, ci rovinano la voglia di utilizzare il dispositivo. La parte peggiore è che un virus potrebbe rubare tutte le informazioni e i dati che custodiamo all’interno del telefono. Ecco allora in che modo è possibile difendersi.

Quando il telefono è lento non sempre si tratta di virus

Innanzitutto occorre specificare che a volte quando il telefono risulta essere lento, non dipende solo dal virus. Gli smanettoni della tecnologia sapranno bene che ogni telefono ha una memoria e una ram interna. A seconda della sua grandezza permette di archiviare un numero di file più o meno limitato. Ogni applicazione, ogni foto che viene archiviata, occupa dello spazio. Allo stesso modo lo fanno anche gli aggiornamenti del dispositivo.

Quindi prima di pensare al peggio, credendo che il nostro Smartphone sia stato contagiato da un virus, è importante controllare che si stia utilizzando il telefono nella maniera giusta. Si consiglia quindi di selezionare i file che non sono importanti, quelli che devono essere eliminati. In modo tale che la memoria del dispositivo non venga inondata di elementi inutili, rallentandolo.

Cosa ci consiglia Aranzulla

Aranzulla ormai da molti anni ci consiglia come comportarci con il nostro cellulare, o i nostri dispositivi elettronici, per poterli utilizzare al meglio. Per quello che riguarda la prevenzione dei virus sul nostro smartphone, ci consiglia innanzitutto di utilizzare un filtro per quello che riguarda le pubblicità. In effetti sono proprio queste le più pericolose in assoluto per quello che riguarda i dispositivi.

Considerando che le pubblicità vengono poi applicate su tutte le pagine caricate dal dispositivo mobile, Aranzulla spiega anche come sia possibile disattivare il blocco nel caso in cui non si volesse. Basterà cliccare sull’icona presente in fondo alla barra di ricerca, quindi disattivare il blocco per una determinata pagina.