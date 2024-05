Caro bollette, dimezza il conto con un minimo investimento: questi rubinetti sono una vera rivoluzione

Puoi dimezzare l’investimento sulla bolletta in maniera molto semplice, devi solo utilizzare questi rubinetti per farlo in questo momento.

Quante volte abbiamo sentito parlare di caro bollette rivolgendosi all’aumento esponenziali dei costi della luce e del gas? Tantissime vero? Quello di cui si parla sempre troppo poco, sono le bollette della fornitura idrica. Anche il costo dell’acqua è aumentata in moltissimi comuni italiani. Un gran numero di esperti in materia ci dicono che, in effetti non solo il costo dell’acqua aumenta, ma al suo consumo si legano una serie di problematiche.

Lo scorso anno molte regioni italiane hanno vissuto una vera e propria emergenza, ovvero quella idrica. L’acqua non va sprecata e le motivazioni per cui si dice questo, sono in realtà 2. Da una parte perchè si tratta di un bene esauribile e si rischia di restarne senza da un momento all’altro. Ma anche perchè esattamente come tutti i beni che consumiamo ha subito un netto aumento del suo costo.

Fin troppo spesso per errore si pensa solo ed esclusivamente al caro dell’energia elettrica, del gas, ma sono molti cittadini italiani che ci potranno confermare che negli ultimi anni anche l’acqua ha subito un netto aumento. Proprio per questo motivo occorre comprendere in che modo sia possibile risparmiarne il più possibile.

In questo specifico intento ci possono venire incontro alcuni elementi che è possibile comprare online, ovvero nei negozi specializzati della nostra città. Ecco allora una dritta molto importante.

L’acqua non deve essere mai sprecata

Questa in realtà è una lotta che si porta avanti da anni, a prescindere da quello che è il costo dell’acqua, quello che influisce sul suo consumo e l’idea che si possa rimanere completamente senza. Un bene molto prezioso, che non andrebbe mai sprecato. Non sono pochi i consigli che arrivano da ogni parte, dalle istituzioni, dai media, che ci dicono come comportarci per ridurre il più possibile il consumo e lo spreco di acqua.

Piccole e semplici accortezze, come chiudere il rubinetto mentre ci si lava i denti, o mentre si fa la doccia, permettono a tutti di utilizzare al meglio questo bene e estremamente prezioso.

Rubinetti e soffioni di ultima generazione

Per poter avere un netto risparmio sulle bollette della fornitura idrica si consiglia di prendere in considerazione i rubinetti ai soffioni di ultima generazione.mentre la rubinetteria tradizionale consuma all’incirca 15 l d’acqua al minuto, le tecnologie più avanzate permettono di ridurre questo numero notevolmente. Alcune tecnologie vanno a miscelare acqua e aria in modo da garantire un flusso consistente anche se a tutti gli effetti la fuoriuscita di acqua si riduce.

Secondo le ricerche in materia questa tipologia di rubinetti permetterebbe di avere un risparmio del 45% sulla fornitura idrica.