Busta paga, questo mese è pieno di sorprese: aumento in arrivo per una categoria di lavoratori

Mese pieno di sorprese in busta paga quello che si è appena concluso e anche quello che è iniziato. Per questa categoria ci sono aumenti in vista.

Ottime sorprese in busta paga, soprattutto per questa specifica categoria. Il mese di aprile si è appena concluso e maggio è appena iniziato ma già ci sono delle buone notizie. Sarà la primavera a portarle? In realtà non proprio.

In effetti l’aumento a cui si assiste proprio in questi mesi, lo si deve al calendario. Cosa vuol dire? Tra aprile e maggio ci sono 2 giorni festivi extra previsti dal nostro caro calendario, proprio come succederà anche per il 2 giugno. Stiamo parlando infatti sia del 25 aprile che del 1 maggio.

Questi 2 giorni hanno dato a molti l’opportunità di godersi qualche giorno di vacanza. Ma come spesso succede, per i molti che hanno potuto godere di alcuni giorni di riposo, ce ne sono stati altri, che invece, sono dovuti essere presenti sul proprio posto di lavoro. Una storia che ormai si ripete da una vita intera.

In effetti, ad oggi siamo abituati che non vi sono più giorni festivi in cui tutti gli esercizi sono chiusi, sono moltissimi coloro che devono comunque permettere alla popolazione di giovare dei loro servizi. Per loro la ricompensa arriva con la busta paga.

I giorni festivi si pagano di più

In gergo comune si dice che nei giorni di festa si ha diritto alla paga doppia. In realtà non è esattamente così, sicuramente si ha diritto ad avere una maggiorazione su quella che è la paga giornaliera standard. Questo lo si deve alle regole specifiche in merito al lavoro nei festivi.

Il lavoro nei giorni segnati in rosso sul calendario deve essere pagato con un importo maggiore rispetto al lavoro standard. Lo dicono le regole, che ci ricordano anche che, nel caso in cui il giorno festivo avrebbe coinciso con il giorno libero, non si avrebbe diritto a nessuna maggiorazione.

Quale settore gioverà dell’importo maggiorato

Le regole che prevedono il pagamento maggiorato per i giorni di festa, riguardano tutte le tipologie di lavoro. Ma in linea di massima è possibile affermare che nella maggior parte dei casi, è previsto che a lavorare siano soprattutto coloro che lavorano nella ristorazione e nel settore dell’accoglienza.

Altra categoria che anche nei giorni di festa ha prestato il suo servizio, sono i lavoratori dei supermercati e delle grandi catene di distribuzione, aperte anche nei giorni festivi.