Ponte 1° Maggio, la vacanza te la offre Eurospin: con 60 euro hai spa e piatti degni di uno chef stellato | Dove prenotare

Tempo permettendo, il ponte del Primo Maggio è certamente un buon momento per un po’ di relax. Scopriamo cosa può offrirci Eurospin viaggi.

Nonostante il gelo, il vento e le piogge che in questi giorni stanno avvolgendo la nostra penisola, siamo in piena primavera.

Si spera pertanto che nei prossimi giorni il maltempo possa darci una tregua, magari proprio per farci godere un po’ di sereno durante il ponte del Primo Maggio. La Festa del Lavoro cade infatti il prossimo mercoledì, e saranno quindi in molti ad “attaccarci” uno o due giorni di ferie, per godersi una meritata vacanza.

Ma dove andare a passare qualche giorno di relax? La catena europea di discount Eurospin ha dal 2009 una sezione dedicata ai viaggi sostanzialmente low cost, e in questo frangente può darci qualche interessantissima dritta. Vediamo quindi che cosa Eurospin viaggi ha da offrirci.

Innanzitutto, le promozioni principali riguardano qualche notte da passare in una città d’arte o in una località termale, con agevolazioni particolari per i nuclei familiari: hotel da 3 a 5 stelle, piscina e animazioni per tutti i gusti. Di seguito presentiamo qualche offerta nel dettaglio, scegliendo le destinazioni dal nord al sud della nostra penisola.

Cure termali per il ponte del Primo Maggio

Partendo dalla Campania, non poteva essere che Ischia la prima meta da considerare. Qui è possibile pernottare con prima colazione con soli 34,50 € a persona, in una struttura a soli 800 metri dal mare. Risalendo la penisola, da non perdere è l’offerta relativa a Montecatini Terme, in Toscana.

Un bellissimo 4 stelle da la possibilità di sfruttare una formula b&b con incluso l’ingresso alle terme e l’uso della piscina, per soli 75 € a persona. Ad Abano Terme (PD) il costo è leggermente più alto – 80 € – ma la formula consente il lettino gratuito in più in camera per un bambino con meno di 7 anni.

Week end speciale nelle città d’arte

Per gli amanti della cultura non vanno trascurate le offerte speciali per le città d’arte. Imbattibile l’offerta per Paestum (SA), con una mezza pensione, bimbo gratis e ingresso all’area archeologica a soli 75 € a notte per persona.

Anche per Roma l’opportunità pare allettante. C’è un pacchetto di quattro giorni (tre pernottamenti) -formula b&b in hotel 4 stelle – a soli 72 € pro capite a notte, con la possibilità di lettino aggiuntivo gratuito per il bambino. Ovviamente le opzioni non finiscono qui, pertanto vi esortiamo a dare un occhiata sulla pagina di Eurospin Viaggi e… buone vacanze!