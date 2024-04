Vacanze a rischio, le truffe degli hotel ti rovinano le vacanza: le riconosci da un dettaglio fondamentale

Attenzione a questo dettaglio quando si prenota in hotel. Le truffe tanto diffuse potrebbero rovinarsi definitivamente le vacanze.

Purtroppo per tutti i consumatori, le truffe sono veramente dietro l’angolo. Non sono pochi gli italiani che raccontano storie che sembrerebbero quasi da film, ma invece non sono altro che la realtà. Se ne sente parlare spesso i giornali, i mass media non danno tregua, i cittadini restano completamente delusi.

Non c’è vita quotidiana, non venga messo a rischio proprio da questo modo di agire dei malintenzionati che non si lasciano scappare l’occasione, per riuscire ad avere un guadagno al disco del cittadino ha camminato. Si passa dalle truffe online svuotaconto, a quelle messe in atto da chi vende auto usate.

Poi ci sono le truffe che arrivano tramite messaggio, che spesso colpiscono gli anziani, per non parlare poi di coloro che si presentano a casa fingendosi degli operatori di ditte piuttosto blasonate, invece hanno il solo intento di portar via al cittadino che gli ha dato fiducia.

Una delle peggiori truffe che viene messa in atto a discapito dei poveri malcapitati, è quella degli annunci falsi e degli hotel fantasma. Una tipologia di truffa che purtroppo ha rovinato e rischia di rovinare la vacanza veramente a molti italiani. l’unico modo che si ha per difendersi è quello di conoscere tutti i segreti dei truffatori.

Quando le prenotazioni online non sono così convenienti come sembra

Gli esperti del settore vacanze, ci dicono che il numero di truffe che viene fatto nel settore delle prenotazioni alberghiere e delle vacanze in generale, è in netta aumento. Sembra che a dare manforte a tutto questo sia ormai consolidata abitudine di prenotare le proprie vacanze online.

Ad oggi le agenzie di viaggi sono state state letteralmente abbandonate, per preferire le prenotazioni in maniera autonoma, attraverso l’utilizzo di piattaforme online. A prescindere da quelle che sono più conosciute al pubblico di vacanzieri, ce ne sono altre che sono quasi del tutto sconosciute, ma che attraverso delle tariffe veramente vantaggiose attirano l’attenzione di molti italiani che decidono di affidarsi a loro per riuscire a godersi una vacanza senza dover spendere un occhio della testa. Purtroppo però non sempre risparmio si traduce in qualcosa che sia veramente conveniente.

Ecco come difendersi

Quello che viene consigliato è di tener conto nel momento in cui si procede con la prenotazione, di alcuni elementi, fare delle verifiche specifiche per evitare di cadere nelle trappole mangiasoldi. Quindi innanzitutto è importante affidarsi solo ed esclusivamente a siti ufficiali, controllando anche l’indirizzo web.

Altro elemento da tenere sotto controllo sono le recensioni, che in genere sono piuttosto affidabili. Meglio diffidare da tutti i link sospetti, e nel caso in cui si tratta di appartamenti e o o case vacanze meglio lasciar stare se il proprietario non può accogliere la persona al momento dell’arrivo.