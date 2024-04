Viaggio in auto, se non fai attenzione te la confiscano per sempre: non partire mai senza questo accessorio

Se viaggi in auto e parti senza avere con te questo accessorio devi fare attenzione perchè rischi che te la confischino per sempre.

La sicurezza stradale non solo un argomento estremamente serio, ma è anche quello su cui si sono posate le maggiori attenzioni degli stati e dei Governi. Non è certo un caso se proprio in Italia in questi ultimi mesi si è provveduto a lavorare sul Codice della Strada. Il ministro dei trasporti e delle infrastrutture è intervenuto in maniera determinante su quelle che sono le regole previste per tutti coloro che camminano sulle strade delle nostri città.

Buona parte della revisione del Codice è stata giocata su un inasprimento di quelle che sono le sanzioni, convinti che, se queste sarebbero più severe, allora l’automobilista rispetterebbe le regole. In effetti non sono pochi i provvedimenti che da questo momento in avanti saranno molto più duri e severi.

Ad esempio, verranno colpiti giù aspramente coloro che verranno trovati alla guida dopo aver assunto alcol o sostanze stupefacenti. In questo secondo caso è previsto il ritiro immediato della patente di guida, nel primo, invece, si provvederà ad emettere sanzioni collegate direttamente al tasso alcolemico. Allo stesso modo, verranno duramente colpiti tutti coloro che verranno trovati ad utilizzare lo smartphone mentre sono alla guida.

Comportamenti potenzialmente pericolosi, che verranno severamente puniti. Na durante i controlli si procederà a visionare che l’auto sia dotata di tutti gli accessori obbligatori per legge. Ce n’è uno che se non presente porta alla ricezione di sanzioni anche piuttosto severe.

Sanzioni commisurate all’infrazione

La legge italiana prevede che le sanzioni applicate siano commisurate all’infrazione che viene commessa. Proprio per questo motivo, ogni infrazione che si commette sulla strada può essere punita in maniera diversa. In alcuni casi la sanzione è di appena qualche decina di euro, invece, in altri casi, le sanzioni possono esplicarsi anche nel ritiro della patente.

Ricordiamo inoltre, che, le regole del Codice della Strada sono complementari a quelle del Codice Civile e Penale e le regole presenti in quest’ultimi possono e devono essere applicate anche sul cittadino che commette un’infrazione del Codice della Strada.

L’accessorio che non dovrebbe mai mancare

La legge della strada ci dice quali sono gli accessori e i documenti che l’automobilista deve sempre portare con se. Tra di essi ci sono il libretto di circolazione, la patente, ma anche il triangolo e il giubbotto catarifrangente indispensabili in caso di avaria.

Ma uno degli accessori di cui nessuna auto può fare a meno è la propria targa. Elemento identificativo della vettura, nel caso in cui viene perso, occorre, entro 48 ore presentare denuncia alla polizia e chiederne il nuovo rilascio.