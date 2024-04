Questa moneta vale 1.000 euro, se ce l’hai nel portafoglio la vendi in un attimo | Tutti i collezionisti la vogliono

1.000 euro per una sola moneta. Se ne sei in possesso riesci a venderla velocemente grazie ai collezionisti che la cercano.



In tutto il mondo gli appassionati di numismatica sono veramente tantissimi. Numerosi coloro che collezionano monete con edizioni particolari, commemorativi, con una tiratura limitata. Una collezione che nel corso degli anni si arricchisce di nuovi esemplari, da custodire quasi gelosamente.

Cosa spinge gli appassionati a collezionare sempre nuove monete? Ovviamente la passione che a volte si trasmette di padre in figlio. In altri casi, il fascino di questi piccoli oggetti. Poi ci sono coloro che collezionano monete sperando che tra quelle possedute ve ne siano alcune che possono valere anche svariate centinaia di euro.

Come ben sapranno gli appassionati che sono adesso alla lettura, ci sono siti d’asta su cui le monete vengono battute a prezzi che nessuno si aspetterebbe per una semplice monete. Facile immaginare che si va ben oltre quello che è il costo nominale della singola moneta. Perchè i veri appassionati sono pronti a pagare veramente una fortuna per avere degli esemplari introvabili.

Secondo coloro che sono i veri esperti, le monete che valgono di più in assoluto sarebbero quelle spagnole e quelle portoghesi. Sono datate 2005 le monete vaticane con un valore maggiore, ovvero quelle commemorative della morte di Papa Giovanni Paolo II.

Si parla di monete rare

Per poter comprendere l’immenso valore di alcune monete occorre innanzitutto chiarire a cosa ci si riferisce quando si parla di monete rare. Infatti ci si riferisce a una moneta che è in circolazione in una quantità limitata. Insomma, sono presenti in circolo solo pochi elementi di quella specifica moneta.

In questo specifico caso è possibile parlare di monete rare, che possono avere un valore di gran lunga maggiore rispetto a quello nominale. In circolo ci sarebbero un gran numero di monete da 1 euro, che potrebbero avere un valore inaspettato.

Una sola moneta da 1 euro per diventare (quasi) ricco

Sembra proprio che le monete da 1 euro possono avere un valore veramente molto elevato. Le più ricercate sono quelle coniate nel 1999. Esse sarebbero di alcuni paesi che hanno iniziato a coniare l’euro qualche anno prima degli altri, come la Francia, la Spagna e anche l’Olanda. Altrettanto ricercate sono quelle con errori di conio, italiane. Tra le monete rare quella di origini greche, con la civetta sulla facciata posteriore. Alcune di queste sono vendute a prezzi veramente molto elevati.

Le monete spagnole con errori di conio possono avere un valore pari anche a 1 mille euro. Lo stesso si può affermare per la moneta portoghese che ha sulla facciata posteriore il sigillo reale portoghese.